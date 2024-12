Pronostic Inter Parme : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L’Inter fait le job face à Parme

Champion en titre, l’Inter réalise un bon départ dans cette nouvelle saison. Les hommes de Simone Inzaghi occupent la 2e place de la Ligue des champions derrière Liverpool. Dans cette compétition, les Nerazzurri n’ont toujours pas encaissé le moindre but et vont se déplacer à Leverkusen la semaine prochaine. Bien parti pour se qualifier, l’Inter peut se focaliser sur la Serie A où la lutte est acharnée entre 5 formations puisque seulement 4 points séparent le Napoli, leader, de la Lazio, 5e. Le week-end dernier, les Intéristes se déplaçaient en Toscane pour y affronter la Fiorentina, 4e. Cette rencontre a été arrêtée à la suite du malaise du joueur de la Fio’, Bove. Avec un match en retard, l’Inter accuse 4 points de retard sur le Napoli de Conte. Ce vendredi, les Nerazzurri veulent s’imposer pour mettre la pression sur leur adversaire. À noter que les partenaires de Lautaro Martinez ont déjà perdu des points dans leur stade avec des nuls contre la Juve et Naples pour un revers dans le derby contre le Milan. Lors de la phase retour, les Intéristes auront des déplacements compliqués. Avec Thuram, Martinez, Taremi, Çalhanoğlu, Barella ou Dimarco, l’Inter possède des éléments capables de faire la différence à tout moment.

► Votre 1er pari DOUBLÉ jusqu’à 100€ chez ZEbet

⇒ ⇒ Inscrivez-vous avec le code SOFOOTX2 pour en profiter ⇐ ⇐

En face, Parme a retrouvé l’élite cet été après avoir remporté la Serie B. Le retour au plus haut niveau n’a pas été simple puisque les Parmesans se sont seulement imposés une seule fois lors des 11 premières journées face à l’AC Milan. Récemment, les hommes de Pecchia ont relevé la tête en remportant des matchs importants contre Venise, et surtout le week-end dernier à domicile face à la Lazio (3-1), alors dans la course pour le titre. À la suite de ces résultats, Parme est remonté à la 11e place avec 4 points de plus que le premier relégable, Côme. Les joueurs à suivre dans cette équipe sont notamment le Français Bonny, passé par Châteauroux et auteur de 4 buts, mais aussi l’international roumain Man impliqué sur 7 buts de son équipe. À domicile, l’Inter devrait faire le job face à Parme. Comme sur 3 de ses 4 derniers matchs à domicile, l’Inter pourrait garder sa cage inviolée. Marcus Thuram tentera d’inscrire déjà son 10e but de la saison en Serie A.

► Le pari « L’Inter garde sa cage inviolée » est coté à 1,80 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ de bonus FORCÉMENT sur votre 1er pari avec le code SOFOOTX2 (Pariez 100€ et obtenez 100€ de bonus).

► Profitez de 100€ de bonus FORCÉMENT OFFERTS chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Le montant de votre 1er pari DOUBLÉ en bonus jusqu’à 100€

– Déposez par exemple 100€ et récupérez 100€ de bonus !

– Misez par exemple 100€ sur ce pari et tentez de gagner 280€ (180€ +100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « Thuram buteur » est coté à 1,95 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ de bonus FORCÉMENT sur votre 1er pari avec le code SOFOOTX2 (Pariez 100€ et obtenez 100€ de bonus).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Le montant de votre 1er pari DOUBLÉ en bonus jusqu’à 100€

– Déposez par exemple 100€ et récupérez 100€ de bonus !

– Misez par exemple 100€ sur ce pari et tentez de gagner 295€ (195€ +100€ de paris gratuits retirés après le pari).

30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Inter – Parme

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Inter – Parme sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante (c’est l’autre offre actuelle, non cumulable, du site) ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante (c’est l’autre offre actuelle, non cumulable, du site) ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Inter – Parme avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ en bonus chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Inter Parme encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Marcus Thuram doublement récompensé lors des trophées du football italien