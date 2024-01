Cinq pistes pour survivre à l'absence de Milan Škriniar

Défenseur central le plus utilisé par Luis Enrique depuis le début de la saison, Milan Škriniar s'apprête à manquer plusieurs semaines de compétition en raison d'une blessure à la cheville. Voici cinq idées qui pourraient permettre au Paris Saint-Germain de s'en sortir en son absence.

1- Faire jouer Lucas Hernandez dans l’axe

Le plan du Paris Saint-Germain était simple au moment de faire venir Lucas Hernandez l’été dernier : espérer que son genou tienne, lui faire assurer l’intérim à gauche en attendant le retour de Nuno Mendes, avant de l’intégrer à la concurrence dans l’axe. Le retour reporté du latéral portugais, qui a repris l’entraînement individuel en ce début d’année, a retardé l’échéance, mais il est peut-être temps de passer à la phase 3 du plan. Et puis ça tombe bien, nous sommes en pleine période de mercato, et rien n’interdit de s’offrir une doublure à gauche, capable de tenir la baraque en attendant que le prodige lusitanien ne soit de nouveau sur pied.

2- Compter pleinement sur Danilo Pereira

Depuis son arrivée à Paris voilà tout de même bientôt quatre saisons, Danilo Pereira n’a jamais vraiment été un titulaire en puissance, que ce soit au milieu ou derrière. Pourtant, les fiers services rendus par le tank portugais ne se comptent plus, devenant presque banals. Redoutable quand il s’agit de faire la police dans sa surface, comme on l’a encore vu il y a quelques semaines au Havre, quand un Paris réduit à dix subissait le jeu, l’ancien de Porto est moins à l’aise pour couvrir l’espace dans son dos. Comme Milan Škriniar. Mais comme Milan Škriniar (à qui il a trop souvent été associé cette saison, formant une paire cumulant les mêmes limites), il pourra compter sur la vitesse et l’anticipation de Marquinhos pour assurer ses arrières.

3- Roulez jeunesse !

Le Parc des Princes s’est réjoui de l’entrée en jeu de Lucas Beraldo, acclamé à chaque touche de balle contre Toulouse ? Il va être servi. Le Brésilien de 20 ans pourrait ainsi voir son processus d’adaptation s’accélérer aux côtés de son compatriote Marquinhos, lui aussi débarqué très jeune dans la capitale après un passage à la Roma. Ne manquent plus que les bagues pour que la comparaison ne soit totale. À moins que la surprise ne vienne de Joane Gadou (16 ans), Erwan Adonis (17 ans) ou encore Hugo Kissanga (17 ans), jeunes espoirs du poste au sein des U19 ? Ils pourraient alors tranquillement rejoindre l’Allemagne libres l’été prochain pour exploser outre-Rhin. Ou se brûler les ailes, comme El Chadaille Bitshiabu avant eux.

4- Racheter Abdou Diallo ou David Luiz

S’il est trop tard pour s’attacher les services de Thilo Kehrer, prêté à Monaco, Paris a encore quelques anciens qui pourraient faire l’affaire. Vendu cet été à Al-Arabi, Abdou Diallo a retrouvé la joie d’être titulaire, marquant même un but pour son deuxième match au Qatar. Seul petit bémol : il s’apprête à disputer la CAN avec le Sénégal et ne sera donc pas disponible tout de suite. Pas de compétition internationale cet hiver en revanche pour le Brésil, grand pourvoyeur de défenseurs centraux dans la capitale ces dernières années. Alors, pourquoi ne pas offrir un dernier tour de piste européen à David Luiz, désormais à Flamengo ? Ou même rapatrier Thiago Silva, enfin libéré de la quête de la Ligue des champions ?

5- Faire appel à Gérald Darmanin

Ne cherchez pas plus loin, le meilleur défenseur du PSG ces dernières heures n’est autre que l’actuel ministre de l’Intérieur. Selon Mediapart, Gérald Darmanin aurait en effet aidé le PSG à échapper à des dizaines de millions d’euros de taxes fiscales dans le cadre du transfert de Neymar en 2017, alors qu’il était ministre des Comptes publics. De là à imaginer l’ancien sifflet du Val-de-Marne étendre sa mission récupération et protection de son camp sur les terrains de football ? Ce sera plutôt axe droit, de préférence.

