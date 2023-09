Prochainement opéré, Nuno Mendes reste au frigo pour quatre mois

Lucas Hernández sans concurrence.

Déjà absent depuis début mai, Nuno Mendes – touché à l’ischio – n’est pas près de revenir sur les terrains. Le Paris Saint-Germain a annoncé que son latéral gauche portugais allait subir une intervention chirurgicale en Finlande, vendredi. Le club stipule qu’après de « nouveaux examens médicaux et une nouvelle étude approfondie de la situation de Nuno Mendes, le département médical du Paris Saint-Germain a pris la décision d’effectuer une intervention chirurgicale. » Cela signifie une absence des terrains de quatre mois, à la louche.

𝗣𝗦𝗚 𝗡𝗘𝗪𝗦 📰⤵️ 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖 2️⃣7️⃣ 𝑠𝑒𝑝𝑡𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐜𝐡𝐢𝐫𝐮𝐫𝐠𝐢𝐜𝐚𝐥𝐞 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐍𝐮𝐧𝐨 𝐌𝐞𝐧𝐝𝐞𝐬 Après de nouveaux examens médicaux et une nouvelle étude approfondie de la situation de Nuno Mendes, le département médical du Paris… pic.twitter.com/r16ntMzEVF — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 27, 2023

Très complémentaire avec Kylian Mbappé lorsqu’il est sur le pré, le meilleur espoir de Ligue 1 2022-2023 apporte énormément de puissance et de vitesse sur son flanc gauche, et a su se montrer convaincant lors des rencontres de Ligue des champions qu’il a disputées. Pour Paris, la perte est grande. L’année 2023 de l’ancien du Sporting est donc déjà finie, et il faudra attendre un potentiel huitième de finale des Parisiens pour le voir de nouveau sur la scène européenne.

Nuno Mendésespoir.

