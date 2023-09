Pronostic Slovaquie Portugal : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour l’Euro 2024

Le Portugal fait le taf en Slovaquie

Présente lors des championnats d’Europe 2016 et 2020, la Slovaquie va tenter d’arracher une 3e participation consécutive. Pour le moment, les protégés de Francesco Calzona sont dans leur plan de marche puisqu’ils occupent la 2e place de leur groupe, à deux points du Portugal. Lors de ces éliminatoires, la sélection slovaque s’est montrée très régulière dans ses prestations. En effet, comme on peut le noter, la Slovaquie n’a toujours pas perdu la moindre rencontre mais s’apprête à affronter son adversaire le plus difficile, le Portugal. Pour son entrée en lice, l’équipe de Skriniar avait été tenue en échec par le Luxembourg (0-0). Depuis cette rencontre, la sélection slovaque a enchainé les succès en dominant successivement la Bosnie (2-0), l’Islande (1-2) et le Liechtenstein (0-1). Dans ce groupe homogène derrière le grand favori portugais, la Slovaquie paraî pour le moment la sélection la plus régulière pour aller chercher la qualif’. Dans cette équipe, on retrouve le nouveau défenseur du PSG Milan Škriniar, le portier Dúbravka, Lobotka du Napoli ou l’expérimenté Kucka.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, le Portugal rêve de décrocher une nouvelle couronne européenne après son succès de 2016 en France. L’élimination en quart de finale du Mondial au Qatar a poussé la Fédération portugaise à se séparer de Fernando Santos pour nommer Robert Martinez. Le nouvel arrivé connait des débuts parfaits puisque son équipe a remporté ses 4 matchs de groupe contre le Liechtenstein, le Luxembourg, la Bosnie, et l’Islande, ce qui lui permet logiquement d’en occuper la tête. Lors de ces premières rencontres, la sélection lusitanienne a été impressionnante avec un bilan de 14 buts inscrits pour 0 concédé. Exilé en Arabie Saoudite, Cristiano Ronaldo rentre toujours dans les plans de son entraineur et a même déjà marqué à 5 reprises lors de ces éliminatoires. En plus de sa star, Martinez s’appuie évidemment sur les Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Vitinha, Jota, Leao, Ramos ou Ruben Dias. Composé par des joueurs évoluant dans les meilleurs clubs du monde, le Portugal part largement favori de cette rencontre face à la Slovaquie et devrait faire un grand pas vers la qualif’ pour l’Euro 2024.

► Le pari « Victoire Portugal » est coté à 1,42 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 184€ (284€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « victoire Portugal sans concéder de but » est coté à 1,98 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 296€ (396€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Cristiano Ronaldo buteur » est coté à 1,80 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 260€ (360€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Slovaquie – Portugal :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Slovaquie Portugal détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Rui Pinto, le père des Football Leaks, n'est pas près d'échapper à la justice portugaise