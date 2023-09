Le Portugal assure le minimum en Slovaquie

Slovaquie 0-1 Portugal

But : Bruno Fernandes (43e) pour la Seleção

Au Tehelné pole de Bratislava ce vendredi soir, le Portugal a assuré l’essentiel face à la Slovaquie (0-1), et confirme plus que jamais son invincibilité dans le groupe J et sa future qualification à l’Euro.

Maîtres du ballon sans pour autant marcher sur leurs adversaires, les Portugais ont attendu la fin de la première période pour frapper. L’œuvre de Bruno Fernandes, parvenu à entrer dans la surface côté droit, pour fusiller Martin Dúbravka d’un tir croisé au sol, alors que la défense slovaque s’attendait à une passe en retrait (0-1, 43e).

Au retour des vestiaires, la tendance s’est légèrement inversée en faveur des hôtes, Ivan Schranz, bien lancé par Stanislav Lobotka dans le dos de Rúben Dias, voyant sa tentative taclée fuir le cadre de peu (56e). Pas vraiment inquiétés donc, les Portugais ont tenté de faire le break par Cristiano Ronaldo, en face-à-face avec Dúbravka, mais le capitaine a manqué sa reprise, avant d’involontairement essuyer ses Mercurial sur le visage du portier en voulant poursuivre son action (62e). La dernière situation d’une partie plaisante.

Dans les deux autres rencontres de ce groupe J : la Bosnie a poussivement disposé du Liechtenstein (2-1), tandis que le Luxembourg, dans son Stade de Luxembourg à guichets fermés, a brillamment dominé l’Islande (3-1), pour talonner la Slovaquie à la deuxième place (dix points chacun).

Slovaquie (4-3-3) : Dúbravka – Pekarík, Škriniar, Vavro, Hancko – Duda, Lobotka (Hrošovský, 83e), Kucka (Bénes, 75e) – Schranz (Suslov, 63e), Polievka (Boženík, 64e), Haraslin (Ďuriš, 83e). Sélectionneur : Francesco Calzona.

Portugal (3-4-3) : Diogo Costa – Dalot, António Silva, Rúben Dias, Cancelo (Semedo, 63e) – Vitinha (Otávio, 63e), Bruno Fernandes, Neves, Dalot – Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Leão (Pedro Neto, 63e). Sélectionneur : Roberto Martínez.

