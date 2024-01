Manchester United fait respecter la hiérarchie à Wigan

Wigan 0-2 Manchester United

Buts : Dalot (22e) et Bruno Fernandes (74e SP)

Pas de mauvaise blague pour United.

Il y a un peu plus de dix ans, au printemps 2013, Wigan remportait la FA Cup. Depuis, les Latics sont tombés dans l’anonymat de la League One et leur duel en 32es de finale de la compétition face à Manchester United, ce lundi soir, paraissait dès lors assez déséquilibré. Cela s’est confirmé sur le pré, puisque les joueurs d’Erik ten Hag se sont imposés sans trop trembler au DW Stadium (0-2). Les Red Devils ont dominé la partie dans les grandes largeurs et n’ont pas trop tardé avant de prendre les devants au tableau d’affichage. Servi à l’entrée de la surface par Marcus Rashford, Diogo Dalot a trouvé la faille d’une frappe enroulée du droit (0-1, 22e). Bruno Fernandes s’est ensuite chargé de mettre les siens à l’abri en convertissant un penalty qu’il avait lui-même obtenu (0-2, 74e).

Les Mancuniens ont donc pu gérer avec sérénité jusqu’au coup de sifflet final, sans craindre une égalisation synonyme de replay. Encore heureux, à vrai dire, tant les partenaires de Raphaël Varane ont multiplié les occasions (33 tirs, dont 14 cadrés). Ils sont toutefois tombés sur un Sam Tickle très inspiré, auteur de douze arrêts et sauvés à deux reprises par sa barre, sur une tête de Rasmus Højlund (29e) et une frappe d’Alejandro Garnacho (40e). Ten Hag pourra ainsi regretter le terrible manque d’efficacité de ses hommes, qui a été à l’image de leurs prestations en championnat cette saison (18e attaque de l’élite avec 22 buts marqués). Mais la qualification pour le tour suivant est au bout, et c’est ce que l’on retiendra.

Quant à André Onana, il était bien titulaire dans le but de United. Le sera-t-il aussi contre Tottenham, dimanche ?

Wigan (4-2-3-1) : Tickle – Clare, Hughes, Morrison, Sessegnon – Shaw (Smith, 78e), Adeeko – Godo (Lang, 90e+2), Aasgaard, Jones (McManaman, 78e) – Humphrys (Magennis, 60e). Entraîneur : Shaun Maloney.

Manchester United (4-2-3-1) : Onana – Wan-Bissaka, Varane, Evans, Dalot (Kambwala, 83e) – McTominay, Mainoo – Garnacho (Pellistri, 87e), Bruno Fernandes, Rashford (Forson, 90e+2) – Højlund (Mejbri, 90e+2). Entraîneur : Erik ten Hag.

André Onana, le mauvais plan à trois