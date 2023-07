La nouvelle recrue de Wigan décale ses tests médicaux pour regarder Love Island

C’est le Watts que j’préfère.

Formé à Newcastle, Kelland Watts vient d’être prêté par les Magpies à Wigan. Une belle occasion de se relancer après une saison gâchée par les blessures. Le défenseur de 23 ans a cependant d’autres priorités, comme on l’a appris à l’occasion de sa signature avec les Latics. Avant de s’engager, il a en effet reporté ses tests médicaux, tout ça dans le but de pouvoir mater sa téléréalité préférée. « La seule fois que j’ai fait des tests médicaux qui ont dû être décalés parce que le joueur insistait pour regarder Love Island. Ce n’est même pas une blague », a tweeté le médecin du club, Jonathan Tobin, en ajoutant des cœurs. On le comprend : regarder en replay, c’est prendre le risque de se faire spoiler entre-temps.

The only pre-signing medical I’ve ever done that had to be delayed because the signee insisted on watching Love Island.

Not even joking.

Tics, I give you Kell Watts.

Some fella ❤️❤️❤️❤️ https://t.co/QYHjWCDgIc

— Jonathan Tobin (@drjtobin) July 27, 2023