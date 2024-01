André Onana, le mauvais plan à trois

J-5. Dans cinq jours, le match entre la Côte d’Ivoire et la Guinée-Bissau donnera le coup d’envoi de la CAN 2023. Les vingt-quatre sélections qualifiées pour la grand-messe du football africain fourbissent leurs armes, chacune de leur côté. L’heure est à la préparation et aux derniers réglages. Les effectifs sont quasiment au complet et les derniers retardataires ne vont pas tarder à arriver. Enfin, pas tous. Le Cameroun va en effet devoir patienter un petit peu avant de retrouver son gardien numéro 1. André Onana, puisque c’est de lui dont il est question, n’a pas encore été libéré par Manchester United. Erik ten Hag entend l’aligner sur le terrain de Wigan, ce lundi soir (21h15) en Cup… et envisagerait même de le garder jusqu’au prochain match de championnat, prévu le 14 janvier face à Tottenham (17h30). L’intéressé aurait ensuite la possibilité de rejoindre les Lions indomptables, qui entreront en lice dès le lendemain, contre la Guinée (18h). « Il s’agit d’une discussion avec la fédération camerounaise », a sobrement commenté l’entraîneur mancunien en conférence de presse. Il n’est donc pas encore certain à 100% qu’Onana débarque en Côte d’Ivoire aussi tardivement. Néanmoins, le simple fait qu’un tel projet soit sur la table a de quoi laisser songeur. Et ce d’autant plus que les trois parties risquent d’être perdantes.

United n’a donc pas de doublure digne de ce nom ?

À commencer par Manchester United. D’accord, les Red Devils ont l’opportunité de profiter de leur dernier rempart pour un choc de Premier League, mais à quel prix ? Leur saison, très décevante en termes de performances jusqu’à présent, semble déjà suffisamment pénible comme cela pour ne pas avoir à se retrouver avec une polémique supplémentaire sur les bras. Chercher à conserver le plus longtemps possible un joueur censé défendre les couleurs de son pays, lors d’une compétition organisée à des dates FIFA, en dit d’ailleurs long sur le peu de considération porté envers ladite compétition. On peut aussi regretter un manque de cohérence. Convoqué avec le Maroc, Sofyan Amrabat a, lui, pu rejoindre les Lions de l’Atlas dans des délais raisonnables. Certes, le portier camerounais occupe un rôle plus important dans le onze de départ mancunien que le milieu marocain. Il n’empêche, un club d’une telle envergure devrait être capable de s’appuyer sur un deuxième gardien solide et digne de confiance, à même de tenir la baraque pendant quelques semaines. Mais cette affaire témoigne de la maigre confiance accordée à Altay Bayındır, enrôlé en tant que doublure à la fin du mercato estival. Commettre une erreur de casting – si c’en est une – à ce poste est toujours fâcheux. Surtout quand il est évident que le titulaire du poste participera à la CAN au milieu de la saison.

Ten Hag sur Onana : "Nous discutons avec la Fédération camerounaise. C'est constructif, donc nous verrons. Je ne sais pas encore [s'il sera pour le match contre Tottenham], mais il sera là pour le match contre Wigan." #MUFC pic.twitter.com/l7M6LEoXHc — Manchester United (@MUnitedFR) January 4, 2024

Eto’o n’aide pas son staff

Il ne faut cependant pas s’y tromper : si Man U tente le coup, c’est parce que la porte ne lui a pas été fermée au nez. La fédération camerounaise aurait pu couper court à toute discussion en émettant une fin de non-recevoir. Elle ne l’a pas fait, donnant par la même occasion du grain à moudre aux opposants de Samuel Eto’o, son président. L’ancien Barcelonais est pourtant déjà dans l’œil du cyclone avec la controverse relative à l’âge de Wilfried Nathan Douala. En outre, les dirigeants de la Fecafoot ne mettent franchement pas Rigobert Song et son staff dans les meilleures dispositions pour préparer le tournoi. Qu’un cadre tel qu’André Onana pose ses valises au camp de base quelques heures à peine avant le premier match, sans avoir pris part à la préparation, n’est sans doute pas la meilleure chose à faire pour renforcer la cohésion du groupe. Cela risque au contraire de titiller certains egos et d’attiser des tensions en interne. En bref, rien de souhaitable, sachant en plus que les Lions indomptables auront fort à faire dans une poule relevée, qui comprend également le Sénégal, la Guinée et la Gambie.

André Onana (Manchester United) face à Nottingham Forest, le 30 décembre 2023.

Onana joue avec le feu

Au bout du compte, celui qui a le plus à perdre est peut-être le principal concerné, à savoir Onana lui-même. Ce n’est pas la première fois que l’ex-Ajacide se fait remarquer à cause de son comportement vis-à-vis de sa sélection. Fin 2022, sa mise à l’écart pour raisons disciplinaires en pleine Coupe du monde au Qatar avait provoqué un sacré bazar et terni son image. Celle-ci sera assurément à nouveau écornée par l’épisode en cours. Au-delà de ces préoccupations, le natif de Nkol Ngok se met en danger sportivement. Ainsi, on imagine aisément qu’il aura la CAN dans un coin de la tête en cas de participation au match contre Tottenham, ce qui n’est pas idéal. De même, rejouer avec d’autres coéquipiers seulement vingt-quatre heures plus tard, après de longues heures de vol et sans avoir pris le temps de s’acclimater aux conditions locales représente un sacré défi. Autrement dit, Onana va se compliquer la vie, alors même que ses prestations ont, cette saison, alterné entre le peu convaincant et le carrément décevant. Il donne aussi le bâton pour se faire battre, s’exposant à de vives critiques s’il ses performances ne sont pas à la hauteur des attentes. Espérons pour lui que ce pari soit gagnant. Car la cote incite plutôt à la prudence.

