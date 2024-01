Wilfried Nathan Douala : 17 ans et des polémiques

Sélectionné avec le Cameroun pour disputer la CAN, Wilfried Nathan Douala, 17 ans, suscite les interrogations concernant son âge. Sur fond d’accointances entre son club et Samuel Eto’o.

Le Cameroun vit une drôle de préparation pour la Coupe d’Afrique des nations. Déjà privés d’Eric Maxim Choupo-Moting, diminué physiquement, les Lions indomptables ont ensuite appris la défection de François Regis Mughe. L’attaquant de l’Olympique de Marseille a ainsi refusé la convocation de Rigobert Song, afin de gagner du temps de jeu en Ligue 1. De son côté, André Onana n’a décidé de rejoindre ses coéquipiers que le 14 janvier, soit à la veille de leur entrée en lice contre la Guinée. Le portier a privilégié les matchs de Manchester United contre Wigan en Cup et Tottenham en championnat. Mais si les absents ont souvent tort, les présents, eux, font également parler. C’est le cas de Wilfried Nathan Douala, surprise de la liste de Song. Milieu de terrain âgé de 17 ans seulement, Douala suscite en effet la polémique bien malgré lui. La faute à des interrogations sur sa véritable année de naissance, mais également sur la relation entre son club local du Victoria United et le président de la Fédération camerounaise, Monsieur Samuel Eto’o Fils.

On lui parle d’âge

Le 28 décembre dernier, le nom de Wilfried Nathan Douala se révélait donc à l’ensemble de la planète foot. Au même titre que son visage. Le début d’un feuilleton, pour celui dont le gabarit en a fait tiquer plus d’un. Un physique d’athlète, en décalage avec l’image du joueur pubère que beaucoup pensaient voir apparaître en écoutant Rigobert Song égrainer sa liste. Et une source d’interrogations et de débats sur le continent africain.

🔴 OFFICIEL ! Wilfried Nathan Douala (Victoria United) est sélectionné pour la Coupe d'Afrique des Nations. 🦁🇨🇲 pic.twitter.com/HQhhe9VYw5 — AllezLesLions (@AllezLesLions) December 28, 2023

Parmi elles, il est d’abord important de signaler bon nombre de remarques désobligeantes, frisant les clichés racistes concernant les joueurs d’Afrique subsaharienne. Pour le reste, la discussion s’articule autour du fléau des footballeurs aux dates de naissance présumées. Une problématique dont pâtit le Cameroun, mis en lumière par l’affaire Joseph Minala en 2014. Pour rappel, depuis 2016, la FIFA a démocratisé la « wrist examination ». Une IRM du poignet, censée détecter le développement osseux du joueur, et établir une corrélation avec son âge périodique (enfant, adolescent, adulte). En janvier 2023, la fédération camerounaise (FECAFOOT) suspendait d’ailleurs 21 de ses 30 internationaux U17, sélectionnés pour un tournoi qualificatif à la CAN de la même catégorie. « Cette action est la résultante des instructions rigoureuses données par le président de la FECAFOOT, agissant sous mandat du comex, afin de mettre un terme aux tripatouillages sur les états civils qui ont, par le passé, terni l’image de l’instance faîtière du football camerounais », pouvait-on lire dans le communiqué officiel. Le « tripatouillage » n’a visiblement pas encore cessé.

Les faveurs de Saméto

Le cas Wilfried Nathan Douala s’étend surtout au-delà de ce simple feuilleton administratif. En cause : les liens supposés entre les dirigeants de son club, le Victoria United, et Samuel Eto’o. Dans des écoutes téléphoniques révélées en juillet dernier, on y entendait ainsi Eto’o assurer à Valentin Kwain, président de Victoria, que son équipe serait promue en première division. Chose faite à la fin du mois, avec un passage miraculeux de la huitième place du classement à la zone de montée, en quelques jours seulement. Une enquête a été diligentée auprès de la CAF et de la FIFA par plusieurs dirigeants camerounais.

🔴 Quand Samuel Eto’o rencontre Wilfried Nathan Douala au Palais des Sports de Yaoundé. 🤝 « Tu les respectes mais n’aie pas peur ! » 🔝🇨🇲 🎥 @CRTV_web pic.twitter.com/zRLPr1Y9fa — AllezLesLions (@AllezLesLions) December 29, 2023

De même, des médias nationaux affirment que Victoria United se serait vu octroyer un don « spécial » de 5 millions de francs CFA (7622 euros) en début de saison, directement de la part de Samuel Eto’o. Autant de zones grises donc, que la présence de Wilfried Nathan Douala, pensionnaire d’un promu, inexpérimenté au niveau international et inconnu des radars footballistiques jusqu’alors, ne fait qu’alimenter. On lui souhaite de réaliser la même carrière que son illustre chef de fédé. Le melon en moins.

