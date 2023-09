Une enquête pour corruption ouverte par la police camerounaise contre Samuel Eto’o

Samuel Eto’o a bien appris du côté du FC Barcelone.

Cet été, le président de la fédération camerounaise de football (FECAFOOT) a été accusé d’être à la manœuvre d’une affaire de corruption pour faire monter le Victoria United FC en première division nationale (ce qui a eu lieu, en avril). Le Guardian annonce qu’une enquête a désormais été ouverte pour « abus de pouvoir et corruption » par la police. Dans un échange téléphonique avec Valentine Kwain, président du Victoria United, Samuel Eto’o lui aurait promis une victoire ainsi qu’une promotion dans l’élite à ce club : « Ne vous inquiétez pas, nous vous donnerons vos trois points et nous suspendrons l’arbitre. Opopo (le surnom de Victoria) doit monter en première division. C’est notre objectif. C’est notre fédération. Victoria United va monter. » Kwain se défend en clamant que ce n’est pas sa voix que l’on entend dans l’enregistrement. L’enquête portera également sur des accusations plus larges de corruption à la FECAFOOT pendant le mandat d’Eto’o, qui pourraient impliquer jusqu’à 40 personnes.

Si la police a décidé de se charger de l’affaire, c’est pour faire face à l’absence totale de réaction, de la part de la FIFA, aux différents incidents publics dans lesquels Eto’o a été impliqué récemment. Il faut dire que Gianni Infantino, président de l’instance mondiale, entretient de très bonnes relations avec l’ancien avant-centre des Lions indomptables. Ainsi, lorsque ce dernier est surpris en train d’agresser un youtubeur algérien en marge du Mondial 2022, la Confédération africaine de football (CAF) ouvre une enquête pour « certaine conduite inappropriée présumée », mais rien n’évolue vraiment. Ce lundi, plusieurs personnalités du football camerounais ont écrit à Infantino et Patrice Motsepe, patron de la Confédération africaine de football), pour se plaindre de la gouvernance du président de la fédé.

En juin, dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, Eto’o prétendait avoir simplement « parlé à un ami, quelqu’un qui investit dans le football et qui veut faire de son club l’un des meilleurs du Cameroun », ajoutant : « Je l’ai juste rassuré en lui disant que son club était le meilleur du Cameroun […] que j’aurais fait tout ce qui était en mon pouvoir pour éviter toute erreur d’arbitrage à son encontre. »

