Affaire Negreira : le Barça « banni du football » ?

La routine à Barcelone.

Alors que l’affaire Negreira (des pots-de-vin présumés versés par le FC Barcelone à l’ancien vice-président de la commission espagnole des arbitres, José María Enriquez Negreira) a repris de plus belle ce jeudi avec la perquisition du siège du Comité technique des arbitres par la Garde civile espagnole, les dernières informations du Telegraph concernant ce dossier sont un petit coup de tonnerre. Selon le quotidien britannique, la sanction suprême pour le FCB serait d’être tout simplement « banni du football », à un moment où les comptes sont dans le rouge et le Camp Nou en pleine reconstruction, avec tous les enjeux financiers que cela implique. Une telle décision ferait certainement tomber le club en faillite.

Le juge Aguirre Lopez a décidé que le procès se poursuivrait, concernant les différents paiements à Negreira entre 2001 et 2018 pour un total de 7,7 millions d’euros. Il a déclaré qu’il considérait que Negreira était un fonctionnaire au moment des faits – ce qui rend l’accusation de concussion plus grave – et qu’il estimait que le club avait effectivement été avantagé par les arbitres lors de cette période. Mais ce sera au jury de trancher. Dans ce procès, les personnes accusés (les anciens présidents barcelonais Josep Maria Bartomeu et Sandro Rosell, Negreira et son fils Javier Enríquez) pourraient être condamnés à des peines allant de trois à six ans de prison.

Quelle vie.

Barça : La justice espagnole ne compte pas laisser l'affaire Negreira sans suite