CAN 2023 : Onana ne jouera pas le premier match du Cameroun

Onana dompte la Fédération camerounaise.

André Onana ne disputera pas le premier match du groupe C entre le Cameroun et la Guinée. Comme l’annonce Reuters, le portier de Manchester United rejoindra ses coéquipiers plus tard que prévu et ne devrait être disponible que pour disputer les deux dernières rencontres de la phase de groupes, contre le Sénégal (19 janvier) puis la Gambie (23 janvier)​. L’affaire avait déjà fait parler quand The Athletic révélait que le gardien de 27 ans ne participerait pas à la préparation nationale pour la Coupe d’Afrique des nations. Pas de préparation, pas de match d’ouverture, on peut logiquement se demander si Onana disputera la CAN avec les Lions indomptables.

Le gardien de but, qui avait mis sa carrière internationale entre parenthèses après la Coupe du monde au Qatar, s’était ravisé, à la suite d’une discussion avec Rigobert Song, son sélectionneur, et Samuel Eto’o, président de la fédération locale. De plus, Reuters précise qu’Onana a accepté une clause dans son contrat avec Manchester United signé cet été, prévoyant qu’il ne privilégierait jamais la sélection camerounaise au profit de son club. Pour l’instant, cet accord est respecté.

Mais jusqu’à quand ce cirque va durer ?

André Onana, le mauvais plan à trois