Pronostic Manchester United Brentford : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester United – Brenford : des buts et une réaction ?

Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas… Enfin si ! Pour Manchester United, ce dicton ne fonctionne absolument pas puisque depuis une bonne pincée d’année, puisque le club évoluant dans le Théâtre des Rêves enchaîne les saisons bien décevantes par rapport à son statut. Jamais dans le coup dans la course au titre, les Red Devils jouent la Ligue Europa cette saison, uniquement grâce à leur succès en finale de la FA Cup face à Manchester City, ce qui a d’ailleurs permis à Ten Hag d’obtenir du crédit pour continuer. Pour reparler de C3, les Mancuniens ont démarré leur aventure par un triste match nul face à Twente qui est loin d’être un cador en Eredivisie (1-1), poursuivie par un nouveau match nul, à Porto (3-3) alors qu’ils menaient deux buts à rien après la demi-heure de jeu. Cette rencontre résume à merveille cette équipe d’United qui reste sur 5 matchs sans succès toutes compétitions confondues mais un bon match nul et vierge au Villa Park contre Aston Villa juste avant la trêve internationale (0-0). Le dernier match joué à domicile est un mauvais souvenir pour les supporters, puisque leur équipe a essuyé une lourde défaite contre Tottenham (0-3). Au classement, United s’affiche à la terrible 14e place et doit absolument réagir.

► Votre 1er pari DOUBLÉ jusqu’à 100€ chez ZEbet

⇒ ⇒ Inscrivez-vous avec le code SOFOOTX2 pour en profiter ⇐ ⇐

Aujourd’hui, venir battre United n’est plus même un exploit pour des équipes, à la base, considérée de 2e plan en Premier League. Ce qui veut dire que Brentford a bel et bien ses chances de venir chercher un résultat cet après-midi d’autant que cette équipe démarre tambour battant ses rencontres en ayant marqué au moins 1 but sur ses sept derniers matchs joués toutes compétitions confondues et un but en moins de 2 minutes après le coup d’envoi sur ses quatre dernières partitions en PL. Avant la trêve, The Bees ont piqué Wolverhampton en lui infligeant cinq pions dans la musette (5-3) leur permettant ainsi d’effacer leur passade de trois journées de championnat sans victoire dont deux défaites assez logiques en déplacement contre Manchester City (2-1) et Tottenham (3-1). Mine de rien, au classement, Brentford est bien devant United (11e). Le match s’annonce à buts, avec l’obligation de Man U de réagir à domicile.

► Le pari « Manchester United ne garde pas sa cage inviolée à la mi-temps » est coté à 2,00 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ de bonus FORCÉMENT sur votre 1er pari avec le code SOFOOTX2 (Pariez 100€ et obtenez 100€ de bonus).

► Profitez de 100€ de bonus FORCÉMENT OFFERTS chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Le montant de votre 1er pari DOUBLÉ en bonus jusqu’à 100€

– Déposez par exemple 100€ et récupérez 100€ de bonus !

– Misez par exemple 100€ sur ce pari et tentez de gagner 300€ (200€ +100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « Man United ou match nul & Plus de 2,5 buts » est coté à 1,83 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ de bonus FORCÉMENT sur votre 1er pari avec le code SOFOOTX2 (Pariez 100€ et obtenez 100€ de bonus).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Le montant de votre 1er pari DOUBLÉ en bonus jusqu’à 100€

– Déposez par exemple 100€ et récupérez 100€ de bonus !

– Misez par exemple 100€ sur ce pari et tentez de gagner 283€ (183€ +100€ de paris gratuits retirés après le pari).

35€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Manchester United – Brentford

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Manchester United – Brentford sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 35€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante (c’est l’autre offre actuelle, non cumulable, du site) ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante (c’est l’autre offre actuelle, non cumulable, du site) ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 15€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ15

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Tottenham – West Ham avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Manchester United Brentford encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Manchester United s’en sort très bien à Brentford