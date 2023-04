Pronostic Manchester United Brentford : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester United se sort du piège Brentford

Dans cette dernière ligne droite de la saison, Manchester United est encore en course sur tous les tableaux. Après avoir remporté la Carabao Cup face à Newcastle, les Red Devils vont bientôt disputer les demi-finales de la FA Cup face à Brighton, mais aussi les quarts de finale de la Ligue Europa contre le FC Séville. En Premier League, les protégés d’Erik ten Hag ont pour mission d’assurer leur place dans le top 4. Dernièrement, les Mancuniens ont connu deux désillusions en déplacement avec le calvaire d’Anfield (7-0) et celui de St James Park le week-end dernier face à Newcastle (2-0). Lors de cette dernière rencontre, les Red Devils peuvent remercier David de Gea, car le score aurait mérité d’être plus sévère. Cette défaite est préjudiciable, car les Magpies (3es) devancent désormais les Mancuniens (4es) à la différence de buts. De plus, Tottenham est toujours dans le coup. Ce mercredi, Manchester United a l’opportunité de repartir de l’avant lors de la réception de Brentford. À domicile, United se montre impressionnant puisqu’après avoir perdu son 1er match face à Brighton, il a ensuite signé 9 succès pour 3 nuls. Man U compte sur le soutien de ses fans pour se défaire d’une équipe de Brentford pas simple à bouger. Passé au travers contre Newcastle, Rashford (14 buts déjà en PL) devrait se réveiller pour la réception des Bees.

En face, Brentford est l’une des belles surprises de la saison en Premier League. Sur la lancée de l’an passé, les Bees se trouvent en 7e position du classement avec 7 points de retard sur Manchester United, 4e. L’équipe dirigée par Thomas Frank est très solide et n’a perdu qu’une seule fois lors des 16 dernières journées de championnat sur la pelouse de Goodison Park face à Everton. Le week-end dernier, les partenaires d’Ivan Toney ont montré toute leur confiance actuelle en accrochant Brighton à l’Amex Stadium (3-3). Les Bees sont passés tout proche de s’imposer, mais ont concédé l’égalisation dans le temps additionnel. Le coach danois s’appuie sur un duo Toney – Mbeumo très complémentaire qui se projette très vite vers l’avant. Très solide à domicile (invaincu depuis 23 matchs), Manchester United devrait se reprendre après son mauvais match à Newcastle en accrochant au moins le point du nul face à une formation de Brentford pas simple à manœuvrer.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

