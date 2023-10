Manchester United renverse Brentford et souffle un bon coup

Manchester United 2-1 Brentford

Buts : McTominay (90e+3, 90e+7) // Jensen (26e)

La douche écossaise.

Déjà battu quatre fois en championnat, Manchester United a encore joué avec le feu contre Brentford, avant d’arracher une victoire inespérée dans le temps additionnel grâce à Scott McTominay (2-1). Les Bees ont attaqué le match avec plus de mordant, même si Aaron Hickey n’a pas réussi à régler la mire (4e, 16e). Clairement pas en confiance, United a cédé à la suite d’une perte de balle de Casemiro dans sa propre moitié de terrain : Bryan Mbeumo a lancé l’offensive et onze secondes plus tard, Mathias Jensen a trompé André Onana du gauche (0-1, 26e). Les Red Devils ont timidement répliqué. Ethan Pinnock a bloqué les tirs de Mason Mount (22e) et Bruno Fernandes (28e), puis Thomas Strakosha s’est saisi de la frappe de Marcus Rashford en deux temps (37e).

SCOTT MCTOMINAY DÉLIVRE MANCHESTER UNITED DANS LES ARRÊTS DE JEU 😱😱 Le milieu Écossais ÉGALISE puis OFFRE LA VICTOIRE aux Red Devils au bout du bout 🤯🤯#MUNBRE | #PremierLeague pic.twitter.com/sSWS5tAmi7 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 7, 2023

Le portier albanais, qui profitait que Mark Fekken soit malade pour débuter sous le maillot de Brentford, a encore répondu présent sur les tentatives lointaines de Christian Eriksen (53e) et Fernandes (71e). Au bord de la crise de nerfs, Old Trafford a libéré sa rage lorsque le centre d’Alejandro Garnacho a poussé Kristoffer Ajer au CSC, mais l’égalisation a été refusée pour une position de hors-jeu d’Anthony Martial (89e). Scott McTominay a finalement sauvé les meubles dans un money time irréel en égalisant (1-1, 90e+3), puis en signant un doublé, de la tête, après une déviation de Maguire (2-1, 90e+7). Provisoirement neuvième, Manchester United s’offre un peu de répit.

Jusqu’à la fessée programmée dans trois semaines, contre City, dans le derby.

Manchester United (4-2-3-1) : Onana – Lindelöf (Martial, 72e), Maguire, Evans, Dalot – Casemiro (Eriksen, 46e), Amrabat – Fernandes, Mount (Antony, 63e), Rashford (Garnacho, 63e) – Højlund. Entraîneur : Erik ten Hag.

Brentford (3-5-2) : Strakosha – Ajer, Pinnock, Collins – Hickey, Janelt (Onyeka, 70e), Nørgaard, Jensen (Ghoddos, 83e), Rasmussen – Wissa (Maupay, 70e), Mbeumo. Entraîneur : Thomas Frank.

Manchester United se rassure face à Brentford, Newcastle éparpille West Ham