Manchester United se paye Chelsea

Manchester United 2-1 Chelsea

Buts : McTominay (19e, 69e) pour les Red Devils // Palmer (45e) pour les Blues

Dix ans.

Cela fait une décennie que Chelsea n’a plus battu Manchester United à Old Trafford. À cette époque, Scott McTominay était un gamin de seize ans et demi qui rêvait de jouer dans l’équipe première mancunienne. Ce soir, l’Écossais a fait bien plus en inscrivant un nouveau doublé – après celui contre Brentford – qui permet aux Red Devils de poursuivre leur invincibilité à domicile contre des Blues (2-1) bien trop timides (28 tirs à 11) pour espérer un meilleur résultat. Une victoire qui propulse MU dans le top 6 (27 points, à égalité avec Tottenham qui compte un match en moins) et enfonce Chelsea dans le ventre mou (10e, 19 points).

La situation a vite tourné au vinaigre pour les hommes de Mauricio Pochettino, Enzo Fernández concédant un penalty pour une faute sur Antony. Si Bruno Fernandes (9e) a échoué face à un Robert Sanchez très sollicité en début de rencontre (quatre arrêts en quinze minutes), McTominay trouve la faille dix minutes plus tard en reprenant victorieusement une reprise contrée de Harry Maguire (1-0, 19e). Dos au mur, Chelsea parvient néanmoins à égaliser juste avant la pause grâce à la justesse technique de Cole Palmer, de plus en plus indispensable chez les Blues (1-1, 45e). Mais la seconde période ressemble bien trop à la première et McTominay, à vingt minutes du terme, est à la retombée d’un excellent centre de Garnacho pour crucifier Sanchez, abandonné par sa défense (2-1, 69e). L’international écossais manque le but du break dans la foulée (71e), tout comme Garnacho (73e, 80e), mais c’est bien MU qui gratte trois points ce soir.

Et se retrouve à seulement trois points du voisin City, oui oui !

MU (4-2-3-1) : Onana – Dalot, Maguire, Lindelöf (Reguilón, 46e), Shaw – McTominay, Amrabat – Antony, Fernandes, Garnacho (Evans, 90e+2) – Højlund (Rashford, 84e). Entraîneur : Erik ten Hag.

Chelsea (4-2-3-1) : Sanchez – Cucurella (James, 46e), Disasi, Silva, Colwill – Caicedo, Fernández – Sterling, Palmer, Mudryk (Broja, 77e) – Jackson. Entraîneur : Mauricio Pochettino.

