Manchester United se rassure face à Brentford, Newcastle éparpille West Ham

Manchester United 1-0 Brentford

But : Rashford (28e)

Fin de série pour United.

Balayé 4-0 par Brentford à l’aller, Manchester United a pris sa revanche sur Brentford ce mercredi soir (1-0) lors d’un match en retard de la 25e journée de Premier League. C’est sur un énième coup de pied de coin que United débloque la situation. L’arrière-garde de Brentford relance plein axe sur Martinez qui trouve subtilement Sabitzer. L’Autrichien remise à son tour intelligemment pour Rashford qui balance une mine au fond des cages sur la première tentative cadrée des siens (1-0, 27e). Derrière, United continue de pousser, mais manque systématiquement de précision dans le dernier geste.

Au retour des vestiaires, United continue de contrôler la gonfle face à des Bees plutôt inoffensifs (une seule tentative avant la 60e). Il faut finalement l’apport du banc pour permettre aux hommes de Frank de pointer le bout de leur nez. Tout juste entré en jeu, Baptiste se présente seul face à De Gea, mais vient buter sur le portier espagnol, auteur d’une bonne sortie (67e). United retrouve sa place dans le top 4 au détriment de Tottenham.

West Ham 1-5 Newcastle

Buts : Zouma (39e) pour les Hammers // Wilson (6e et 46e), Joelinton (14e et 90e) et Isak (82e) pour les Magpies

Dans la lignée de son succès face à Manchester United, Newcastle enchaîne en écrabouillant West Ham ce mercredi soir (1-5) dans cette partie comptant pour la 7e journée du championnat anglais. Le premier à s’illustrer est Wilson, qui profite d’une galette de Saint-Maximin pour expédier la gonfle au fond (0-1, 6e). Les Magpies doublent rapidement la mise grâce à Joelinton. Parfaitement lancé par Schär, le Brésilien efface Fabianski avant de conclure dans le but vide (0-2, 13e). Un caramel validé après un court appel à la VAR. En réaction et sur un corner de Bowen, Pope se manque complètement, et Zouma en profite pour glisser le cuir dans les cages libres de tout rempart (1-2, 39e). Avec ce pion, le défenseur français relance complètement les siens, après un premier acte compliqué sur le plan défensif.

Mais les Londoniens plongent. Murphy chipe la gonfle dans les pieds d’Aguerd et décale Wilson qui n’a plus qu’à conclure, signant au passage son douzième caramel face à West Ham, sa victime préférée (1-3, 46e). Une boulette qui plombe cette fois définitivement les Hammers, incapables de se remettre la tête à l’endroit. Pire, les Londoniens coulent totalement dans les dix dernières minutes. Entré en jeu, Isak participe à la fête (1-4, 82e) avant que Joelinton ne vienne à son tour s’offrir un doublé en toute fin de match (1-5, 90e). Avec ce succès tout en maîtrise, Newcastle consolide sa place sur le podium, mais reste à bonne distance de Manchester City et Arsenal.

