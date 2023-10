Pronostic Bosnie-Herzégovine U21 France Espoirs : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour l’Euro U21

La France U21 sans forcer contre la Bosnie U21 ?

Les jeunes Bosniens vont mal depuis le début de l’année 2023, eux qui restent sur 3 défaites en 3 matchs contre les Turcs en amical (4-1), les Slovènes (1-2) et les Autrichiens (0-2) pour les deux premières journées de ces qualifications à l’Euro U21. La majorité des joueurs du groupe joue dans le championnat local et le championnat croate, mise à part Admir Bristric, buteur prometteur de Ljubljana (Slovénie), auteur de 3 buts lors de ses 6 dernières sélections, le défenseur Tarik Muharemovic, et le gardien Petar Zovko qui évoluent tous les deux dans des clubs italiens, à savoir les jeunes de la Juventus et de Spezia. La tâche s’annonce compliquée pour le sélectionneur Jankovic et ses joueurs, qui ne sont pas au niveau des Bleuets sur le papier.

⇒ ⇒ Inscrivez-vous avec le code SOFOOTX2 pour en profiter ⇐ ⇐

L’arrivée de Thierry Henry au poste de sélectionneur a fait du bien à cette équipe meurtrie par l’élimination contre l’Ukraine lors du dernier Euro. L’ancien Gunner a pris la place de Ripoll, et les résultats comme le contenu des rencontres sont très encourageants. Les Bleuets ont fait forte impression contre le Danemark en amical (4-1), avant d’infliger le même score lors de la première journée des éliminatoires à la Slovénie (4-1). Malgré 8 changements dans la liste par rapport au dernier rassemblement, les hommes forts du moment seront bien présents, à commencer par le capitaine désigné par Henry, le Titi parisien Zaïre-Emery. Les Lyonnais Lepenant et Cherki (7 buts en 15 sélections), et leur ancien coéquipier Barcola (2 buts en 8 sélections) sont performants avec la sélection et pourront jouer ce soir. Aux cages devrait prendre place la révélation toulousaine Guillaume Restes, tandis que Mathys Tel et Désiré Doué ont été convoqués pour la première fois avec les Espoirs. Henry devra composer sans le latéral droit Gusto et le central Lukeba, qui ont été promus chez les A, et Wahi (ex-Montpellier), auteur d’un doublé en sortie de banc face au Danemark, qui a dû déclarer forfait. Les Espoirs devraient l’emporter assez facilement, avec un nouveau festival de buts. Barcola reste sur un doublé lors du dernier match contre la Slovénie, et pourrait bien y aller une nouvelle fois de son but ce soir.

► Le pari « Victoire France & + 2,5 buts » est coté à 1,57 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 214€ (314€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « Barcola Buteur » est coté à 2,00 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 300€ (400€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Bosnie-Herzégovine U21 – France U21 :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus en Freebets avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Bosnie U21 France U21 encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Baticle : « Ce qui m'intéresse, ce n'est pas le statut, mais le projet »