Pronostic Bosnie Portugal : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires de l’Euro 2024

Le Portugal sur sa lancée en Bosnie

La Bosnie Herzégovine est une sélection sur le déclin à l’image de Miralem Pjanic (33 ans) que se rapproche de plus en plus de sa fin de carrière. A l’inverse, Edin Dzeko (37 ans) continue d’enfiler les buts du côté de Fenerbahce. Les stars bosniaques constatent un manque de talent dans la génération suivante qui ne leur permet pas de passer le flambeau. Tout cela explique le parcours difficile lors de ces éliminatoires. Actuellement, la sélection dirigée depuis 2 semaines par Savo Milosevic accuse de nombreux points de retard sur les 2 premiers. Depuis l’entame de ces qualifications, la Bosnie s’est seulement imposée à domicile face à l’Islande et lors de ses 2 rencontres face au Liechtenstein. Lors des autres oppositions, les partenaires de Dzeko se sont toujours inclinés. Pour la 1re de l’ancien buteur serbe, la Bosnie a justement battu la petit sélection du Liechtenstein (0-2).

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, le Portugal était évidemment le grand favori de cette poule et a assumé son statut en obtenant sa qualification, grâce à une large domination de ses adversaires. Depuis son élimination en quart de finale du Mondial 2022 par le Maroc, la sélection lusitanienne a changé de sélectionneur en nommant Roberto Martinez. Le technicien espagnol connait des débuts rêvés puisque ses hommes ont remporté tous leurs matchs des éliminatoires. De plus, le bilan est extraordinaire avec 27 buts inscrits pour seulement 2 encaissés, lors du dernier succès obtenu vendredi contre la Slovaquie (3-2). Avec les CR7 (double buteur contre la Slovaquie), Leao, Bernardo Silva, Felix, Ruben Dias ou Cancelo, le Portugal possède un effectif de très grande qualité. On retrouve également les Parisiens Vitinha et Ramos parmi les joueurs convoqués par Martinez. L’attaquant parisien titularisé par Martinez avait ouvert le score contre les Slovaques. En pleine forme et avec une confiance optimale, le Portugal devrait facilement prendre le dessus sur une Bosnie en perte de vitesse avec ses stars vieillissantes. Même si la sélection est déjà qualifiée, il y a un intérêt de terminer parmi les 5 meilleurs 1ers des éliminatoires, afin de se retrouver dans le chapeau 1 lors du tirage au sort.

► Le pari « Victoire Portugal » est coté à 1,54 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 208€ (308€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « victoire Portugal sans concéder de but » est coté à 2,20 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 340€ (440€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Bosnie Herzégovine – Portugal :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Freebets en Bonus avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Bosnie Herzégovine Portugal détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Les joueurs ont-ils le droit de se plaindre du nombre de matchs ?