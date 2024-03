Pronostic Bosnie Ukraine : Analyse, cotes et prono du barrage pour l’Euro 2024

L’Ukraine passe le cap de la Bosnie

La Bosnie avait fini en 5e position de son groupe de qualification pour le championnat d’Europe derrière des sélections comme le Portugal, la Slovaquie, le Luxembourg et l’Islande. Sur leur parcours, les Bosniaques ont seulement remporté 3 matchs lors de la double confrontation face à la modeste sélection du Liechtenstein et face à une Islande en perte de vitesse. La Bosnie peut cependant disputer ces barrages, car elle avait remporté son groupe de Ligue des nations B face à la Finlande, le Monténégro et la Roumanie. Pour ce rassemblement, le sélectionneur Savo Milošević s’appuie sur ses cadres, à savoir l’ancien Marseillais Kolašinac, le maître à jouer Miralem Pjanić ou l’attaquant Edin Džeko.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, l’Ukraine était tombée dans un groupe d’éliminatoires extrêmement relevé avec l’Angleterre et l’Italie. Les Ukrainiens ont raté l’opportunité de se qualifier directement en étant tenus en échec par la Squadra Azzurra lors de la dernière journée (0-0). Ce nul a laissé les 2 équipes à égalité au classement, avec un avantage pour les Italiens. L’Ukraine avait terminé 2e de sa poule de Ligue des nations B, derrière l’Écosse déjà qualifié pour l’Euro. Ce jeudi, Sergey Rebrov compte sur ses cadres que sont Zinchenko (Arsenal), Yaremchuk (Valence), Mykolenko (Everton) ou Malinovskyi (Genoa). De plus, l’Ukraine peut s’appuyer sur la réussite de Tsygankov et Dovbyk qui brillent à Gérone, ou sur le talent de Mudryk (Chelsea). Avec son effectif de qualité, l’Ukraine pourrait s’imposer contre une Bosnie loin d’être flamboyante.

► Le pari « Victoire Ukraine » est coté à 1,95 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 195€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « qualification Ukraine » est coté à 1,48 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 148€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Bosnie Herzégovine – Ukraine avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus en Freebet avec Unibet

–100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Bosnie Herzégovine Ukraine encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Les supporters vont pouvoir revenir dans les stades d’Ukraine