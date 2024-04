Toulouse enfonce une équipe de Rennes impuissante

Le Stade rennais a enchaîné une quatrième défaite d'affilée, ce samedi soir, en tombant chez lui face à Toulouse (1-2). Dans la course aux derniers tickets européens entre les médiocres, les Bretons ont encore perdu des points, alors que le TFC pourrait s'inviter à la fête.

Rennes 1-2 Toulouse

Buts : D. Doué (20e) pour le SRFC // Cásseres (22e) et Diarra (32e) pour le TFC

« Six matchs pour se qualifier, l’Europe n’est pas une option mais une obligation ! »

La banderole déployée par les ultras rennais avant la rencontre n’a pas été entendue, Rennes ayant enchaîné un quatrième revers d’affilée toutes compétitions confondues, en s’inclinant face à Toulouse (1-2). Après un samedi estival en Bretagne, le public rennais pensait pouvoir finir la journée en beauté au Roazhon Park, qui a rendu un hommage émouvant à Nicolas Holveck, décédé en début de semaine. L’enceinte bien garnie a ensuite vu Arnaud Kalimuendo chauffer Guillaume Restes, puis Thijs Dallinga en faire de même avec Steve Mandanda. La lumière est venue de Désiré Doué, l’homme le plus dangereux côté rennais, qui a passé Christian Mawissa avant d’enrouler parfaitement son ballon pour ouvrir le score (1-0, 20e). Mais Rennes n’a pas géré, retombant dans ses travers et laissant le TFC profiter des attitudes défensives de l’équipe bretonne pour renverser la table.

Toulouse de retour dans la course à l’Europe ?

Après une relance de Mandanda vers Warmed Omari, Toulouse a récupéré le ballon avec une touche (rennaise ?), qui a permis à Stijn Spierings de trouver Cristian Cásseres, laissé seul à l’entrée de la surface d’où il a logé une frappe splendide au fond des filets (1-1, 22e). L’avantage rennais aura duré à peine deux minutes et, dans la foulée d’un festival de Guela Doué qui n’a pas été payant, Moussa Diarra a fait joujou avec une défense apathique pour aller battre Mandanda (1-2, 32e). Pour ne rien arranger à la soirée rennaise, Enzo Le Fée, titulaire pour la première fois depuis son retour de blessure, a dû quitter la pelouse en larmes, récoltant des applaudissements et laissant les sifflets à ses partenaires, incapables de mettre du rythme et trop souvent trimballés par les gars de la Ville Rose.

Ça chauffe entre Rennais et Toulousains après un contact entre Restes et Yildirim 👀 Une bouteille d'eau a même été jetée depuis le public et a atterri sur le dos de Logan Costa 😳#SRFCTFC | #Ligue1UberEats pic.twitter.com/EznIPQ7YIo — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 13, 2024

Gboho aurait pu plier l’affaire dès le retour des vestiaires suite à un nouveau sketch défensif rennais, alors que Baptiste Santamaria a obligé Restes à se détendre sur un tir lointaine. Les changements de Julien Stéphan n’ont pas amené la révolte attendue au sein d’une équipe trop peu dangereuse et qui a parfois trop tergiversé à l’approche de la surface. Il a fallu une claquette de Restes sur un pétard de Guela Doué pour réveiller un stade qui avait compris depuis un moment que leurs protégés ne retourneraient pas le Téf à leur tour, puisque c’est une marque de fabrique chez les Rouge et Noir ces dernières années. Dans une fin de partie sans relief, les locaux ont montré du caractère dans la frustration, à l’image du cinéma de Bertug Yıldırım avec Restes. La belle affaire est pour Toulouse, qui revient à trois unités de son adversaire du jour et pourrait même se mettre à rêver d’Europe si la 7e place venait à être qualificative.

À Rennes, cette saison ressemble de plus en plus à un gigantesque échec.

Rennes (4-4-2) : Mandanda – G. Doué, Omari, Theate, Belocian (Wooh, 71e) – Bourigeaud (Blas, 60e), Santamaria (Salah, 71e), Le Fée (Rieder, 38e), D. Doué – Gouiri (Yıldırım, 71e), Kalimuendo. Entraîneur : Julien Stéphan.

Toulouse (3-4-3) : Restes – Costa, Nicolaisen, Mawissa (Kamanzi, 54e) – Diarra, Spierings, Cásseres, Suazo – Aboukhlal (Dönnum, 54e), Dallinga, Gboho. Entraîneur : Carles Martínez Novell.

