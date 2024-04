Dix blessés dans un affrontement entre ultras rennais et toulousains

Ça va encourager les préfets à autoriser les déplacements ça, tiens.

Rennes s’est incliné face à Toulouse ce samedi au Roazhon Park (1-2) et, contrairement au match aller entre les deux équipes, les supporters visiteurs avaient le droit de se déplacer. Malheureusement, ça a chauffé dans l’après-midi entre des ultras du Stade rennais et leurs homologues toulousains (les Indians, selon des témoins cités par L’Équipe). « Vers 14h20, rue de Châtillon, un affrontement a opposé une centaine de supporters de Rennes et Toulouse. Dix Toulousains ont été blessés, l’un d’entre eux a été hospitalisé pour un possible traumatisme crânien », a indiqué Philippe Astruc, le procureur de la République de Rennes, cité par l’AFP. La préfecture évoque de son côté un bilan de « dix blessés légers, dont deux pris en charge par les secours ».

Selon les premiers témoignages, des ultras rennais s’en seraient pris à leurs homologues, attablés au bar « Le Derby ». La préfecture avait tout de même pris soin d’interdire aux personnes portant les couleurs toulousaines de se promener dans Rennes ce samedi, mais les images de cette rixe montrent que la plupart des protagonistes étaient vêtus de noir. Les deux camps ultras nourrissent une forte rivalité depuis 2009 et le vol d’une bâche des Indians Tolosa par le Roazhon Celtic Kop. Pour l’instant, aucune interpellation n’a été faite, et aucune plainte n’a été déposée.

Encore des champions du monde.

