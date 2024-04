Arthur Theate : « Si on joue comme ça, comment voulez-vous qu'on accroche l'Europe ? »

L’alerte rouge est donnée.

Dans une saison où rien n’aura été simple pour eux, les Rennais ont connu un nouvel épisode décevant ce samedi soir au Roazhon Park, défaits par une belle équipe toulousaine (1-2), et s’éloignant toujours plus de leurs objectifs. C’est une quatrième de rang toutes compétitions confondues pour la bande à Julien Stéphan, provisoirement neuvième, et à quatre points de Lens, premier potentiel qualifié pour l’Europe. « Si on joue comme ça, comment voulez-vous qu’on accroche l’Europe ? […] Il reste plusieurs matches, à commencer par un derby à Nantes. Il va falloir se réveiller par orgueil, par respect pour tout le club et les gens qui nous font confiance, parce que ce soir, c’était scandaleux », s’est alarmé Arthur Theate après la partie en zone mixte.

« On n’a qu’une chose à faire : s’excuser. S’excuser auprès de nos supporters, qui ne nous ont pas lâchés du début à la fin. On ne les mérite pas depuis plusieurs matches. Ce soir, c’est une purge. Nous devons rentrer chez nous et nous remettre en question », a estimé le défenseur belge, visiblement ému par la situation. La préoccupante situation a aussi poussé Olivier Cloarec à venir s’exprimer après la rencontre, et à lâcher des mots forts : « On a montré un visage indigne du Stade Rennais, avec une deuxième mi-temps insipide. C’est sûr qu’en montrant un tel visage, nous ne méritions rien de mieux qu’une défaite ce soir. […] On reste sans voix face au comportement de l’équipe. C’est invraisemblable, honteux. Avant de parler de points, il faut montrer un autre état d’esprit. »

Autant le dire tout de suite : le derby face à Nantes, samedi prochain, va coûter cher.

