Mikkel Desler quitte officiellement Toulouse

Clap de fin.

Mikkel Desler et le Toulouse FC, c’est officiellement terminé. Arrivé en fin de contrat avec les Violets, le latéral droit de 29 ans s’est engagé avec le club d’Austin ce lundi, actuel sixième de la conférence Ouest en MLS. Libre, il a paraphé un contrat jusqu’en 2027 (+ une année en option). Champion de Ligue 2 en 2021-2022 et vainqueur de la Coupe de France la saison dernière, le Danois a passé trois saisons à Toulouse et porté les couleurs du club haut-garonnais à 103 reprises.

Mikkel is VERDE. 🌳🌳 Welcome to Austin, Mikkel Desler! pic.twitter.com/ePcLIVG6BP — Austin FC (@AustinFC) June 3, 2024

Sur le site d’Austin, ce dernier a déclaré : « Lorsque j’ai parlé pour la première fois avec Rodolfo Borrell (le directeur sportif) et qu’il m’a expliqué le projet, j’ai réalisé que rejoindre ce club était une opportunité que je ne pouvais pas laisser passer. J’ai hâte de rencontrer mes coéquipiers et les supporters, et de jouer au Q2 Stadium pour la première fois. »

Il ne le dit pas, mais c’était surtout pour retrouver Dejaegere.

