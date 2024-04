Pronostic Rennes Toulouse : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes repart du bon pied face à Toulouse

Le Stade Rennais joue son avenir européen lors des dernières journées de championnat. Récemment éliminé des demi-finales de la Coupe de France par le Paris Saint-Germain, le club breton est désormais focalisé sur la Ligue 1. Dans cette dernière ligne droite, les Rouge et Noirs veulent accrocher une place européenne. Après avoir effectué une très belle remontée au classement en début d’année 2024, les Rennais ont coincé lors des dernières semaines. Battu à Strasbourg (2-0), le club breton s’est ensuite incliné à Monaco (1-0) le week-end dernier. Lors de cette rencontre, les Rennais se sont retrouvés en infériorité numérique à la suite de l’exclusion de Terrier. Ces défaites se font ressentir au classement puisque Rennes se trouve désormais à 4 points de la 6e place, occupée par Lens. Les hommes de Stéphan ne peuvent plus perdre de temps s’ils ne veulent pas vivre une saison blanche. En l’absence de Terrier, le poids offensif devrait reposer sur les Gouiri, Kalimuendo, Bourigeaud ou Blas. L’ancien Niçois et Lyonnais va mieux après une première partie d’exercice catastrophique.

Toulouse avait connu une dernière année chargée avec le retour en Ligue 1, le gain de la Coupe de France et une qualification en Coupe d’Europe. De plus, le TFC a connu de nombreux changements à l’intersaison qui se sont fait ressentir avec une longue phase d’adaptation. Depuis plusieurs semaines, le club haut-garonnais affiche de bien meilleurs résultats. En effet, les Toulousains ont remporté 4 de leurs 7 derniers matchs de championnat. Cette belle série leur a permis de se constituer un petit matelas d’avance sur la zone de relégation. Actuellement, le TFC dispose de 7 points de plus que le 1er relégable. Le week-end dernier, les partenaires de Restes ont manqué l’opportunité de faire un pas décisif en partageant les points à domicile avec Strasbourg (0-0). Les hommes en forme du club toulousain sont le buteur Dallinga et le capitaine suisse Sierro. Déterminé à accrocher une place européenne, Rennes devrait se reprendre lors de la réception de Toulouse. Devant son public où il est souvent si solide, Rennes peut le faire.

