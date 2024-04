OM : les examens sont rassurants pour Quentin Merlin

Merlin conjure le sort.

Sorti sur blessure après une mauvaise réception sur son genou gauche ce jeudi soir contre Benfica, Quentin Merlin connaît les résultats de ses premiers examens. Et ils sont plutôt rassurants. Alors que l’on craignait une rupture des ligaments croisés, le latéral ne souffrirait finalement que d’une grosse entorse à la cheville, qui a tourné au moment de sa chute.

Forfait pour le match retour face aux Lisboètes, l’ancien de Nantes manquera entre deux et quatre semaines de compétition. Il pourra donc être présent pour le sprint final de l’OM, entre potientielle épopée en Ligue Europa et course à une place européenne en Ligue 1.

En réalité, tant que les jambes d’Aubameyang tiennent, les Marseillais sont contents.

