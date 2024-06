Deschamps : « En 2021, on s’est peut-être vus trop beaux parce qu’on était champions du monde »

DD ouvre la boîte à souvenirs.

Dans un entretien fleuve accordé à L’Équipe avant son départ en Allemagne, Didier Deschamps est longuement revenu sur ses six Euros (trois en tant que joueur, trois en tant que sélectionneur). Sur l’immense déception de 2016, le sélectionneur a dit ceci : « Après la finale, la déception était tellement énorme… On avait la possibilité, cela s’est joué sur un poteau sortant… Je ne pouvais pas dormir, j’avais la tête dans le sac et, après le dîner, je suis monté tout de suite dans ma chambre. La déception a duré longtemps. Elle a fait mal, celle-là. Je ne sais pas si la Coupe du monde 2018 a permis à cette plaie de cicatriser, mais cette défaite qui reste gravée nous a servis. Je ne l’ai jamais revue, en dehors d’extraits, jamais. »

Plus intéressant : Deschamps a livré sa version de l’échec de 2021, tout en confiant ne pas regretter son choix d’avoir rappelé Karim Benzema pour cette compétition. « Si c’était à refaire, je le referais : pour moi, le retour de Karim amenait quelque chose de plus à l’équipe. Que cela ait redessiné l’équilibre du groupe, oui. Que je n’ai pas prévenu les autres joueurs, c’est vrai aussi, ils doivent toujours rester à leur place. Mais c’est l’élimination précoce qui fait ressortir tout le négatif. Je prends du temps dans ma réflexion et quand j’acte, c’est toujours pour le bien de l’équipe. À quoi cela tient ? À dix minutes d’égarement. Cela m’a confirmé que le haut niveau est impitoyable. On n’a pas fait mieux parce qu’on ne pouvait pas, je pense : les trois matchs à fond, les températures… Mais de là à dire qu’on a raté la préparation, j’hallucine. […] On s’est peut-être vus trop beaux parce qu’on était champions du monde. Il y avait une confiance qui a pu se transformer en suffisance par moments. Il aurait fallu pouvoir souffler le troisième match et ne pas jouer sous la canicule. Je n’arrivais même pas à respirer, à l’entraînement. »

En espérant que ces minutes d’égarement n’auront pas leur place contre la Belgique, lundi soir.

