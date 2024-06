Mercato : l’OM sur Mason Greenwood ?

Bientôt le retour de Benjamin Mendy ?

Après avoir trouvé son nouvel entraîneur en la personne de Roberto De Zerbi, fraîchement signé, l’Olympique de Marseille continue son chantier estival. Selon The Athletic, le club provençal aurait entamé des discussions avec Manchester United pour faire venir Mason Greenwood. Et le joueur serait même plutôt emballé, même si l’aspect monétaire n’aurait pas encore été abordé. Mais Marseille ne serait pas seule sur le coup : la Juventus, Naples, la Lazio et plusieurs autres clubs allemands, espagnols et portugais surveilleraient aussi la situation de très près.

Manchester United ne conservera pas Greenwood (prêté cette saison à Getafe, où il a brillé), après les accusations de violences conjugales et de tentative de viol (tout cela sur son ex-compagne) dont le joueur a fait l’objet en janvier 2022. Greenwood avait tout nié, et les charges pesant sur lui avaient été abandonnées en 2023.

