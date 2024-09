Les 10 joueurs libres à recruter en septembre

Le mercato est fermé dans la plupart des pays européens et il reste encore un paquet de joueurs sans club... Parmi eux, des gros noms comme Adrien Rabiot, Memphis Depay ou Dele Alli. On vous donne leur futur point de chute.

⇒ Adrien Rabiot

Libre après cinq ans à la Juventus, Adrien Rabiot a décidé de prendre son temps avant de choisir sa nouvelle destination. Tellement qu’il est toujours sans emploi. Courtisé par de grosses cylindrées européennes, comme le Milan ou le Bayern Munich, le milieu gaucher n’a pas encore donné suite et se la coule douce. La Dolce Vita.

Parce que c’est l’un des meilleurs à son poste et que c’était l’un des rares Turinois à sortir d’une bonne saison. À 29 ans, le Duc est une valeur sûre et peut s’imposer dans à peu près n’importe quel grand club d’Europe. Où on le voit signer : Manchester United, qui a besoin d’un milieu de terrain qui sait jouer au foot.

⇒ Memphis Depay

Meilleur rappeur de l’histoire de l’Atlético de Madrid, il n’a malheureusement pas été conservé par les Colchoneros, peu friands de musique urbaine. Le génial Néerlandais (30 ans) s’entraîne donc seul depuis la fin de son contrat et attend un nouveau challenge. Malheureusement, les clubs qui veulent l’enrôler ne correspondraient pas aux critères de prestige de l’ancien Lyonnais.

Il a permis à l’Atlético d’éliminer l’Inter en Ligue des champions cette saison et reste un joueur qui a des fulgurances. Dans un club où il serait au centre du projet, ou presque, il ne faut pas sous-estimer son leadership. Où on le voit signer : Atlanta United, pour faire des featurings de légende.

⇒ Anthony Martial

Le wonderkid (28 ans) est au chômage après 9 saisons et 317 matchs à Manchester United. Une expérience au plus haut niveau qui n’a pas tenté beaucoup de clubs cet été. À part des touches dans le Golfe, rares sont les courtisans. Lille se serait penchée sur le dossier, mais Olivier Létang a démenti ces rumeurs dimanche, après la défaite face au PSG (1-3).

Une grande expérience et un talent qui n’a échappé à personne. Une passion pour Snapchat qui peut tout de même le déconcentrer des terrains. Où on le voit signer : Al Wasl FC, mastodonte de Dubaï, tenant du titre aux UAE.

⇒ Wissam Ben Yedder

Après une ultime saison à 16 buts en Ligue 1 avec Monaco, Ben Yedder (34 ans) n’a pas été prolongé par le club de la Principauté. Empêtré dans une affaire judiciaire où il a été mis en examen pour viol et agression sexuelle, il n’a étrangement pas été très sollicité cet été.

Parce qu’il ferait parler du club où il signe. Donc pour certaines équipes en manque de buzz, il serait une bonne affaire. Où on le voit signer : Marseille, qui n’est plus à ça près malheureusement.

⇒ Dele Alli

Libre depuis cet été, cela fait en réalité plus d’un an que Dele Alli (28 ans) n’a pas disputé un match officiel. Sous contrat avec Everton l’an passé, celui qui lutte contre une santé mentale difficile et des blessures à répétition n’a pas connu la moindre minute en 2023-2024. Les Toffees continuent de le laisser s’entraîner au club, et Lille s’est également intéressée au cas de l’ex-crack, mais c’est tout.

Parce qu’il est attachant et qu’il nous a émus, ce garçon. Où on le voit signer : MK Dons, un retour au bercail qui ne lui ferait pas de mal.

⇒ Mats Hummels :

Un des meilleurs défenseurs de ces dix dernières années n’a pas encore trouvé chaussure à son pied depuis son départ du Borussia Dortmund. Malgré son âge avancé (34 ans), il n’a pas manqué de prétendants, alors qu’il sortait d’une bonne saison avec le BvB. La Roma, Côme, Majorque, West Ham et surtout la Real Sociedad étaient intéressés par l’Allemand, qui a finalement annulé sa signature au Pays basque pour des « raisons familiales ».

Expérience, talent, leadership… Même s’il n’a plus ses jambes de 20 ans, Hummels est toujours dans le coup. Sa double confrontation face au PSG en demi-finales de C1 la saison passée est là pour le rappeler. Où on le voit signer : AS Roma, parce que ça lui irait si bien.

⇒ Yusuf Yazıcı :

Devenu un joker de luxe au LOSC sous les ordres de Paulo Fonseca, Yusuf Yazıcı (27 ans) est encore indécis sur son avenir. Courtisé par Nice, la Lazio ou encore Al-Arabi au Qatar, son pied gauche n’a pas encore convaincu un club.

Joueur d’expérience, qui connaît parfaitement la Ligue 1, et dont le pied gauche peut électriser les foules. Où on le voit signer : RC Lens, pour créer un peu d’animosité lors des derbys.

⇒ Grzegorz Krychowiak :

Après un an à Abha (rien à voir avec le groupe de musique), en Arabie saoudite, voilà que Grzegorz Krychowiak (34 ans) se retrouve sans club. Avec sa pige saoudienne, il pourrait avoir les moyens de jouer quasiment bénévolement…

Une expérience du haut niveau forcément utile en National 2. Où on le voit signer : Girondins de Bordeaux, pour boucler la boucle.

⇒ Léo Dubois :

Libéré par Galatasaray vendredi dernier, Léo Dubois (29 ans) est tout nouveau sur le marché des agents libres. Fin connaisseur de la Ligue 1, international français, il devrait rapidement attirer une écurie tricolore.

Il connaît son championnat par cœur et reste un latéral fiable. Où on le voit signer : PSG, en doublure d’Achraf Hakimi.

⇒ Léa Le Garrec :

En fin de contrat à Fleury, l’internationale française (31 ans) devait signer au Paris Saint-Germain, mais l’affaire a finalement capoté. Également consultante sur Canal +, elle n’a toujours pas retrouvé de point de chute.

Grosse expérience, et joueuse de niveau international, LLG était encore dans l’équipe type de la saison il y a un an. Où on la voit signer : Utah Royals aux USA, pour rejoindre Amandine Henry.

