Aïmen Moueffek raconte ses premiers souvenirs de derbys

Pour Aïmen, mieux vaut raconter les premiers souvenirs que les derniers.

Deux ans et demi après, le derby entre l’OL et l’ASSE est de retour. Dimanche, les deux équipes ont rendez-vous au Groupama Stadium pour le choc de la 11e journée de Ligue 1. L’occasion, pour les joueurs issus des deux centres de formation, de retrouver un match bien particulier. Dans un entretien donné au Progrès, Aïmen Moueffek a évoqué ses meilleurs souvenirs de derby, le premier datant de sa période U12.

« Déjà, à cette époque, on nous inculquait la culture du derby. Avant d’arriver à Saint-Étienne, je connaissais un peu l’importance de ce match, mais quand tu es à l’intérieur et que tu vois l’engouement, la pression et la préparation, tu te rends compte vraiment de la valeur de cette rencontre, a expliqué le natif de Vienne, en Isère. Deux ou trois semaines avant, on était déjà chauds. »

« Un match comme les autres »

Et de raconter son premier chaud derby avec les U17 nationaux : « On avait gagné 3-1 à Lyon, cela a été chaud, car il y avait énormément de monde. Le trajet en bus à l’aller m’avait également marqué. Habituellement, on mettait de la musique et, malgré la concentration, on rigolait. Là, tout le monde avait ses écouteurs et personne n’a dit un mot. Il n’y avait pas un bruit. Tu sentais très bien que tu n’allais pas jouer un match comme les autres. »

Il connaît la recette pour dimanche, alors.

