Antoine Griezmann n’a pas prévu de faire une Zizou avec les Bleus

AT le Jeudi 07 Novembre à 09:25 Article modifié le Jeudi 07 Novembre à 09:31

Non, Grizou ne copie pas Zizou.

Le 30 septembre dernier, l’annonce de sa retraite internationale avait provoqué une vague de tristesse chez les supporters français. Avec 137 capes dans la besace et un paquet de souvenirs en poche, Antoine Griezmann bouclait l’un des plus beaux chapitres de l’histoire de l’équipe de France. Pourtant, il était de bonne guerre d’imaginer un éventuel retour surprise, à la manière de Zidane en 2005. Un mois plus tard, sans trop de surprise, le Colchonero n’a pas encore changé d’avis.

« Je ne vais pas revenir en arrière »

« Je suis très fier et très surpris de tous les jolis messages que j’ai reçus de supporters ou de personnes dans le milieu du foot, a répondu le beau chevelu au micro de Canal+, quelques secondes après avoir terrassé le PSG (1-2). Je suis très heureux pour ces jolis messages, ça m’a touché, je suis content d’avoir laissé cette belle trace. C’est complètement fini, je ne vais pas revenir en arrière, ce n’était pas sur un coup de tête. »

"C'est complètement fini, je ne vais pas revenir en arrière" 🤧 Antoine Griezmann évoque les Bleus après la victoire des siens face à Paris, lui qui a mis un terme à sa carrière internationale le 30 septembre dernier 🇫🇷#PSGATM | #UCL pic.twitter.com/xnqR0AAqha — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 6, 2024

On en reparle quelques mois avant le début du Mondial sur son continent préféré.

