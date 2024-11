Ousmane Dembélé pointe le manque d'efficacité du PSG

Celui qui dit qui est ?

Unique buteur face à Lens ce samedi, Ousmane Dembélé a constaté après la rencontre le manque d’efficacité de sa formation. En supériorité numérique suite à l’exclusion d’Abdukodir Khusanov en début de seconde période, le PSG n’a pas su faire le break. Un mal récurrent pour le club parisien depuis le début de la saison : « C’est une victoire importante. On a très bien entamé le match, je pense que l’on aurait pu marquer deux ou trois buts de plus. On n’a pas été efficace, mais c’était un bon match face à une équipe difficile de Lens. Ils pressent beaucoup et ils mettent beaucoup d’intensité. Je pense que l’on a fait le boulot juste avant le match de Ligue des Champions (…) On a manqué d’efficacité, mais je pense aussi que dans l’ensemble, c’était un bon match. Lens est une bonne équipe qui nous a mis en difficulté. Il fallait faire attention en fin de match de ne pas prendre un but qui allait nous frustrer .»

Prochain rendez-vous pour Paris ce mercredi, au Parc des Princes, pour un joli choc face à l’Atlético.

Un PSG-Lens particulièrement sous tension