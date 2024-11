Un PSG-Lens particulièrement sous tension

Les couloirs du Parc avec Will Still ou les couloirs du temps avec Godefroy de Montmirail ?

Vainqueur du RC Lens grâce à un pion précoce d’Ousmane Dembélé, ce qui lui permet de prendre 6 points d’avance en tête de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain n’a pourtant pas eu un samedi de tout repos, au Parc des Princes. En effet, les images de Bein SPORTS ont capturé un instant de tension à la mi-temps du match, dans le couloir menant les deux équipes aux vestiaires.

Parisiens et Lensois ne partiront pas en vacances ensemble

Sur les images de la chaîne, un joueur sang et or est en effet aperçu, au loin, en train d’interpeller un autre parisien : « T’as pas à dire ça ! Tu te prends pour qui ? » Sans pour autant que la situation dégénère. Mais il faut dire que les Lensois, Will Still en tête, s’estimaient déjà lésés par l’arbitrage à la mi-temps. Le coach des Nordistes a réclamé, en vain, une biscotte contre Bradley Barcola en fin de premier acte. En seconde période, les Artésiens ont de nouveau été furibards lorsqu’Abdukodir Khusanov a été expulsé par Willy Delajod, pour une semelle sur Achraf Hakimi. Or dans la foulée de cette faute, Marquinhos a lui-même réduit l’Ouzbek à l’état de carpaccio. Parfait pour faire bondir le banc lensois comme un seul homme.

Si octogone il y a pour régler tous ces différends, avantage Ouzbékistan.

