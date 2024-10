On sait pourquoi DAZN ne diffuse plus les buts sur ses réseaux sociaux

C’était trop beau pour être vrai.

Si DAZN a bien des défauts, la plateforme de diffusion de la Ligue 1 avait au moins le mérite de rapidement diffuser les buts sur les réseaux sociaux, ce qui n’était pas toujours le cas avec Prime Vidéo. Sauf que le week-end dernier, les buts de la 9e journée n’ont pas été publiés sur X. Simple bug ? Malheureusement, non. « Nous souhaitons nous concentrer sur la satisfaction des abonnés », a justifié la plateforme auprès de L’Équipe ce mardi.

Et ce changement semblait prévu dès de le départ : « Au moment du lancement, DAZN avait décidé de pousser gratuitement sur ses réseaux sociaux les buts pour installer la marque auprès du grand public. » Grand public qui n’a pas répondu présent puisque seulement 500 000 personnes se seraient abonnées à la plateforme, loin de l’objectif d’1,5 millions. Les utilisateurs de l’application Free Foot ont aussi probablement constaté que l’opérateur ne diffusait plus les résumés et les buts depuis quelques semaines. La faute à beIN Sports, qui aurait fait figurer cette sous-licence par DAZN à une plateforme en clair dans sa liste pour justifier le non-paiement de sa deuxième échéance et sa volonté de renégocier le contrat.

Et à la fin, on se plaint de l’invisibilisation de notre championnat.

