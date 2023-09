Lorient reprend Monaco sur le gong

Lorient 2-2 Monaco

Buts : Tosin (2e) et Faivre (90e+8) pour les Merlus // Golovin (17e) et Balogun (69e) pour les Asémistes

Un travail d’or-Faivre.

Auteur d’un quasi-sans-faute depuis le début de la saison, Monaco se fait souffler deux points par Lorient sur le fil ce dimanche (2-2). Sous les yeux de Benjamin Mendy, posé sur le banc du FCL, les Merlus font mouche sur leur première occasion. Eli Kroupi balance dans la profondeur sur Aiyegun Tosin qui dépose Wilfried Singo et trompe Philipp Köhn d’un piqué du droit (1-0, 2e). Surpris, le leader du championnat ne s’affole pas. Wissam Ben Yedder fait frissonner le Moustoir (6e), avant qu’Aleksandr Golovin, trouvé par Youssouf Fofana à l’issue d’un délicieux mouvement collectif, ne place un enchaînement contrôle du droit, reprise du gauche sublime pour ramener l’ASM à hauteur (1-1, 17e). Monaco pousse ensuite pour passer devant, privant les Lorientais de ballon – 65% de possession au cours de ce premier acte –, pendant que les Merlus tentent de piquer en contre, mais aucune des deux équipes ne parvient à faire la différence avant la pause.

Au retour des vestiaires, le FCL fait preuve de plus d’agressivité et n’hésite pas à aller chercher les Monégasques un peu plus haut. Les Merlus multiplient les corners – quatre en une grosse vingtaine de minutes – et mettent la pression sur les cages asémistes. En face, les joueurs d’Adi Hütter conservent la même tactique et profitent de circuits de passes rodés, assortis d’une bonne dose de maîtrise technique, pour remonter les ballons. À peine entré en jeu, Folarin Balogun profite d’un service de Golovin pour déborder Julien Laporte et claquer d’une praline du gauche son premier pion avec l’ASM (1-2, 69e). Réaction immédiate du côté de Régis Le Bris qui catapulte Benjamin Mendy, chaleureusement applaudi par le Moustoir, sur le pré. Malgré l’entrée du champion de France 2017, Lorient patine face à la conservation de balle des Monégasques, plutôt sereins. Et, miraculeusement, sur un ultime long ballon de Mendy, Isaak Touré remise pour Romain Faivre dont la volée en extension termine au fond (2-2, 90e+8). Toujours invaincue, l’ASM manque de prendre le large en tête du classement et pourrait bien voir revenir l’OM à hauteur.

Comme quoi, ce n’est jamais bon de recroiser un ex.

Lorient (3-4-3) : Mvogo – Touré, Laporte, Talbi – Kalulu (Silva, 70e), Abergel, Ponceau (Mvuka, 70e), Le Goff (Mendy, 70e) – Faivre, Tosin (Doucouré, 82e), Kroupi (Le Bris, 55e). Entraîneur : Régis Le Bris.

Monaco (3-4-2-1) : Köhn – Singo, Maripán, Magassa – Vanderson (Diatta, 66e), Fofana (Akliouche, 66e), Zakaria (Matazo, 83e), Caio Henrique – Minamino (Jakobs, 86e), Golovin – Ben Yedder (Balogun, 66e). Entraîneur : Adi Hütter.

Benjamin Mendy de retour sur le banc face à Monaco