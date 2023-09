Pronostic Lorient Monaco : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Monaco sur sa lancée face à Lorient

L’an passé, Lorient a réussi une excellente saison en réalisant notamment une entame tonitruante. Lors de ce nouvel exercice, les Merlus ont voulu rééditer ce début canon. Plutôt bien parti, le club lorientais est allé chercher un point au Parc des Princes face à un PSG new-look (0-0), puis a signé un nouveau score de parité avec Nice (1-1). Lors de la J3, les Lorientais ont profité de la fatigue des Lillois (4-1) entre leurs 2 tours de barrages de Conference League pour décrocher leur première victoire de la saison. Lors de la dernière journée avant la trêve internationale, la formation lorientaise est passée au travers chez le promu havrais (3-0) subissant un lourd revers. Resté au club, malgré des sollicitations durant l’été, Régis le Bris va vouloir remobiliser ses hommes lors de la réception de Monaco. Le technicien breton compte sur la réaction des Faivre, Pagis, ou Laporte.

En face, l’AS Monaco sort d’une saison décevante. Sans faire trop de bruits cet été, le club monégasque a décidé de miser sur Adi Hütter, peu connu en France, mais qui avait réalisé de bonnes choses avec l’Eintracht Francfort. Le technicien allemand a métamorphosé le club princier qui a réussi une excellente entame de championnat. En effet, ses hommes occupent actuellement la tête du classement devant le PSG. L’ASM a tout d’abord su profiter d’un calendrier favorable pour s’imposer contre Clermont (2-4) et Strasbourg (3-0). Surpris à la Beaujoire, les Monégasques ont limité la casse en accrochant le point du nul face aux Nantais (3-3). Pour son 1er gros test de la saison, le club du Rocher a livré une excellente prestation à domicile face à Lens (3-0), équipe qui ne lui réussissait pas ces dernières saisons. En plus de ses excellents résultats, Monaco séduit avec un jeu très offensif. Hütter a mis en place un système de jeu qui permet l’épanouissement de l’association des Ben Yedder, Golovin et Minamino. Décevant l’an passé, le Japonais a réalisé une entame tonitruante en étant impliqué sur 6 buts de son équipe (3 buts et 3 passes). Ben Yedder fait encore mieux au classement des buteurs, avec 4 buts. En pleine bourre, Monaco devrait se sortir du piège lorientais pour poursuivre sur son excellente dynamique.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Monaco découpe Lorient