Monaco, des jeunes et en paix

Heureusement qu’ils étaient là. Le 2 avril dernier, l’AS Monaco était menée par Strasbourg au moment de rejoindre les vestiaires (1-2). Pour sortir de ce mauvais pas, le club de la Principauté a pu s’en remettre à sa jeune garde. Déjà impliqué sur l’ouverture du score de Vanderson, Eliesse Ben Seghir a d’abord égalisé du gauche. Quelques minutes plus tard, Edan Diop, tout juste entré, a étrenné sa première apparition avec les professionnels en redonnant l’avantage à sa formation, qui s’est finalement imposée (4-3). Dans un effectif constellé d’internationaux au CV clinquant, ce sont donc deux gamins de 18 ans qui ont permis à l’ASM de se remettre à l’endroit et de ne pas perdre de terrain dans la course au podium. Si l’on ne présente plus Ben Seghir, qui avait crevé l’écran un soir de décembre, en claquant un doublé à Auxerre pour son baptême du feu en Ligue 1 (2-3) et a engrangé beaucoup de temps de jeu depuis, on a été ravis de découvrir les qualités balle au pied du petit frère de Sofiane Diop. Eux deux, comme Soungoutou Magassa (19 ans, 80 minutes dans l’élite cette saison) et d’autres joueurs habitués à côtoyer le groupe professionnel, bénéficient désormais de l’attention toute particulière que les dirigeants monégasques portent à leurs jeunes pousses.

Monaco veut revenir à son ADN de club formateur Damien Perrinelle, entraîneur du groupe Élite de l’ASM

Historiquement, Monaco a certes fait émerger de nombreuses pépites, de Thierry Henry à Kylian Mbappé, en passant par Lilian Thuram, le contexte des dernières années était toutefois moins favorable à l’éclosion de nouveaux talents. Pas simple, en effet, de saisir sa chance dans un effectif professionnel rendu pléthorique par une politique dispendieuse sur le marché des transferts. Un nouveau virage a cependant été pris à l’été 2020, avec l’arrivée de Paul Mitchell. En plus de réduire la voilure du groupe pro, le directeur sportif monégasque (qui quittera le club à l’issue de l’exercice 2022-23) a voulu remettre la formation au cœur du projet. « Même si ce n’était plus trop d’actualité ces dernières années, Monaco veut revenir à son ADN de club formateur, confirme Damien Perrinelle, entraîneur de l’équipe réserve. Si, demain, un joueur doit être recruté, c’est parce qu’on n’a pas ce profil-là au niveau de la formation. » Concrètement, comment se matérialise ce retour aux sources ? « Le président et la direction sportive ont réorganisé les structures, de manière à renforcer les connexions entre la réserve et l’équipe première, expose Pascal de Maesschalck, directeur du développement des jeunes joueurs à l’ASM. Nous partageons la même méthodologie, il y a des échanges très fréquents entre les membres des staffs techniques et médicaux… Surtout, les jeunes ont beaucoup plus l’occasion de se montrer. » Une semaine sur deux, les jeunes peuvent ainsi s’entraîner avec les pros au centre de performance de la Turbie, qui a fait peau neuve en septembre dernier.

58' 𝗕𝗨𝗨𝗨𝗨𝗨𝗨𝗨𝗨𝗧𝗧𝗧𝗧𝗧 !!!! Edan Diop inscrit son premier but avec l'AS Monaco en pro et permet aux siens de prendre les devants 🔥🔥🔥 3⃣-2⃣ #ASMRCSA pic.twitter.com/j9HuhQGcHl — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) April 2, 2023

Mise en condition et chance à saisir

Mais la plus grande révolution concerne la nouvelle orientation donnée à la réserve, baptisée « groupe Élite ». Quatorzième de N2 à l’issue de la saison 2021-22, l’équipe B du Rocher était censée repartir en N3. Sa direction a préféré se retirer des championnats nationaux et d’établir son propre calendrier. « Cela nous donne beaucoup plus de flexibilité », justifie Pascal de Maesschalck (par ailleurs ravi de la récente qualification des U19 monégasques pour la finale de la Gambardella). Au lieu d’affronter Cannes, Grasse ou Marignane-Gignac tous les week-ends, les jeunes à la Diagonale disputent des rencontres face aux jeunes de Chelsea, Manchester United, Lyon ou l’Ajax Amsterdam. « On affrontait toujours le même type d’adversaires, souvent en bloc bas et parfois très frileux offensivement, se remémore Damien Perrinelle. Maintenant, on veut offrir un maximum de diversité à nos joueurs, pour qu’ils puissent s’aguerrir face à tous types de situations. » Délesté de la pression du résultat, l’ancien Boulonnais jouit d’une grande liberté au moment de préparer sa compo. « La semaine dernière, à Rennes, j’ai placé mon numéro 6 au poste de meneur de jeu, parce que j’avais envie de le voir plus haut, entre les lignes, et de le sortir de sa zone de confort, explique-t-il. Si on participait à un championnat, je serais presque obligé d’aligner le joueur le plus performant du moment, car j’aurais absolument besoin de gagner. » Les joueurs, eux, sont mis dans des conditions peu ou prou similaires à celles qu’ils rencontreront avec les professionnels (déplacement la veille du match, présentation détaillée de l’adversaire, etc.). « On fait vraiment tout pour qu’ils soient rodés une fois chez les pros, affirme Perrinelle. Et en voyant qu’Eliesse et Edan s’adaptent aussi rapidement aux exigences, on se dit qu’on va dans la bonne direction avec ce groupe Élite. »

À un moment donné, il n’y a que la qualité qui parle Pascal de Maesschalck, directeur du développement des jeunes à l’AS Monaco

Pour que ces diamants bruts pointent le bout de leur nez en Ligue 1, encore faut-il toutefois que Philippe Clement ait une bonne raison de les lancer dans l’arène. « Philippe a justement été choisi pour occuper ce poste parce qu’en Belgique, il avait l’habitude de donner du temps de jeu à des jeunes joueurs, glisse Pascal de Maesschalck, qui échange très régulièrement avec l’ex-coach du Club Bruges. Même s’il y a déjà des joueurs plus expérimentés et une forte concurrence, il n’hésitera pas à donner sa chance à un jeune qui le mérite. On le voit avec Eliesse, qui enchaîne bien alors qu’on a du monde devant. À un moment donné, il n’y a que la qualité qui parle. » Au sortir de la victoire décrochée face à Strasbourg, le technicien belge avait d’ailleurs évoqué la place qu’il accordait aux produits du centre de formation : « Je ne donne pas du temps de jeu gratuitement, juste parce qu’ils sont jeunes. Je le fais car ils le méritent, vu leur travail en matchs et pendant les séances. On peut être fiers d’avoir deux titulaires de 18 ans, ils peuvent encore progresser énormément. » En tout cas, ils pourront probablement encore se montrer dimanche, lors de la réception de Lorient (17h05).

Eliesse Ben Seghir (Monaco) avec ses coéquipiers, dimanche 2 avril 2023.

