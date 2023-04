Monaco fait plier Strasbourg

Monaco 4-3 Strasbourg

Buts : Vanderson (19e), Ben Seghir (54e), Diop (58e) et Fofana (66e) pour l’ASM // Mothiba (32e), Maripán (41e CSC) et Diallo (90e+3) pour le Racing

Expulsion : Fofana (78e) pour l’ASM

Monaco ne lâche pas l’affaire.

Les joueurs du Rocher ont montré deux visages radicalement différents face à Strasbourg, ce dimanche. Ils se sont néanmoins imposés au terme d’un match spectaculaire (4-3) et restent à l’affût dans la course au podium (quatrièmes, trois points derrière Marseille et Lens). Mise sur orbite par Vanderson, qui avait profité d’un geste défensif douteux de Frédéric Guilbert pour ajuster Matz Sels d’une frappe croisée du droit (1-0, 19e), l’ASM n’a pas surfé sur son excellente entame. Elle s’est au contraire progressivement assoupie, et cela aurait pu lui coûter cher. Car Lebo Mothiba, titularisé pour la deuxième fois de la saison, a d’abord égalisé en plaçant son coup de casque à la suite d’un corner joué à deux (1-1, 32e). Le Racing a insisté, et si Habib Diallo a vu son but refusé pour un léger hors-jeu (36e), les visiteurs ont bel et bien pris l’avantage dans la foulée, lorsque Guillermo Maripán, au duel aérien avec Gerzino Nyamsi, a malencontreusement expédié le ballon au fond de ses propres filets (1-2, 41e).

58' 𝗕𝗨𝗨𝗨𝗨𝗨𝗨𝗨𝗨𝗧𝗧𝗧𝗧𝗧 !!!! Edan Diop inscrit son premier but avec l'AS Monaco en pro et permet aux siens de prendre les devants 🔥🔥🔥 3⃣-2⃣ #ASMRCSA pic.twitter.com/j9HuhQGcHl — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) April 2, 2023

Les Monégasques ont eu besoin de la pause, et même d’un peu plus de temps encore, pour sortir de leur torpeur. Mais leur réveil a été tonitruant. Eliesse Ben Seghir a décoché un tir du gauche imparable dans la surface (2-2, 54e), puis le jeune Edan Diop, 18 ans, a inscrit son premier but en Ligue 1 en étant à la conclusion d’un contre mené par Aleksandr Golovin (3-2, 58e). C’est enfin Youssouf Fofana qui a porté le coup de grâce, d’une frappe puissante déviée au passage par Guilbert (4-2, 66e). L’international français a été bien moins inspiré en fin de match, récoltant un deuxième carton jaune synonyme de retour prématuré aux vestiaires (78e). De quoi se donner quelques sueurs froides, surtout après la réduction de l’écart signée Habib Diallo (4-3, 90e+3). Une réaction toutefois un peu trop tardive de la part du RCSA, qui rentrera en Alsace sans le moindre point.

Ben Seghir et Diop buteurs : Monaco peut remercier sa classe biberon, qui a changé le cours du match juste avant l’heure de jeu.

Monaco (4-4-2) : Nübel – Aguilar (Diop, 46e), Disasi, Maripán, Caio Henrique (Jakobs, 57e) – Vanderson, Camara, Fofana, Golovin – Ben Seghir (Volland, 57e), Ben Yedder (Matazo, 80e). Entraîneur : Philippe Clement.

Strasbourg (5-3-2) : Sels – Guilbert, Diarra, Doukouré, Nyamsi, Delaine (Sobol, 78e) – Sanson, Aholou (Sissoko, 70e), Bellegarde – Diallo, Mothiba (Kandil, 70e). Entraîneur : Frédéric Antonetti.