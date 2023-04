Pronostic Monaco Lorient : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Monaco repasse la vitesse supérieure face à Lorient

Après avoir connu un passage compliqué de 3 journées sans la moindre victoire à la suite de son élimination en barrages de C3, l’AS Monaco avait repris sa marche en avant. Dans un premier temps, le club du Rocher était allé chercher un succès en terre corse face à l’AC Ajaccio (0-2). Ensuite, les Monégasques ont lutté pour prendre le dessus sur Strasbourg (4-3) à Louis II. Déterminée à se replacer pour la course sur le podium dimanche dernier, l’ASM avait parfaitement lancé son match à la Beaujoire pour rentrer au vestiaire avec une avance de 2 buts. Alors que l’on pensait voir Monaco se diriger vers une 3e victoire de rang, le club de la Principauté s’est effondré en fin de rencontre en concédant la réduction du score, puis l’égalisation des Canaris (2-2). Les Monégasques ont perdu une belle opportunité de se rapprocher du top 3 car dans le même temps, l’OM était tenu en échec à Lorient. A l’orée de cette journée, la bande à Philippe Clement occupe la 4e place avec 3 points de retard sur Marseille et 5 sur Lens, qui se déplace au Parc samedi soir. Lors des 8 dernières journées, Monaco doit quasiment réaliser un parcours parfait pour pouvoir espérer une place sur le podium. Au niveau de l’effectif, Clément deplore l’absence d’Embolo, mais retrouve son milieu international Fofana qui a purgé sa suspension. Muet lors des 2 derniers matchs, Wissam Ben Yedder (17 buts en L1) doit aider son club à renouer avec le succès.

En face, Lorient fait partie des formations qui ne jouent plus rien dans cette fin de saison mais qui continuent à prendre des points. Auteur d’une bonne première partie de saison, le club breton a profité de cette vitrine pour remplir les caisses du club avec les belles ventes de Moffi et Ouattara. Financièrement, les Merlus ont réalisé de belles opérations mais ont perdu de la qualité sur le plan sportif. Depuis la reprise, Lorient a rétrogradé à la 10e place place mais s’accroche en prenant des points. Le week-end dernier en clôture de la 29e journée de Ligue 1, les Lorientais ont résisté à Marseille au Moustoir (0-0), après une défaite concédée en fin de match à Lille (3-1). Pour ce déplacement à Monaco, la formation bretonne retrouve son capitaine Abergel qui a purgé sa suspension mais déplore celle de Laporte en défense. Sur 3 matchs sans défaite dont 2 victoires, l’ASM doit prendre les 3 points pour combler l’écart avec Marseille et Lens.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

