Monaco découpe Lorient

Monaco 3-1 Lorient

Buts : Diatta (14e), Golovin (27e) et Volland (55e) pour l’ASM // Koné (86e) pour les Merlus

Une semaine après avoir endormi Marseille, Lorient a pris la foudre sur le Rocher, contre des Monégasques déchaînés, puis en gestion sur l’ensemble du second acte. Avec ce succès des plus aisés, Monaco se rachète de ses points perdus à Nantes et revient provisoirement à hauteur de l’OM, toquant ainsi aux portes du podium. Lorient, qui n’a plus goûté à la victoire à l’extérieur depuis sept matchs, pointe au dixième rang.

Promenons-nous dans les bois

Monaco ne tarde pas à montrer les muscles, sur une frappe en première intention de Wissam Ben Yedder après un mauvais dégagement de la défense (4e). Celle-ci fuit le cadre. Tranchant des deux côtés du terrain, Krépin Diatta ne se montre pas aussi miséricordieux que l’international français et débloque la partie du… bas du ventre, suite à un cafouillage au second poteau après un centre d’Aleksandr Golovin (1-0, 11e). La maîtrise asémiste muselle le 4-1-4-1 des Merlus, qui semble complètement éparpillé sur le pré, une semaine après avoir résisté à l’OM en 3-4-3. Alors que Lorient échappe au carton rouge après une incartade grossière d’Igor Silva sur Caio Henrique (23e), Monaco double la mise après une récupération de balle haute de Youssouf Fofana, qui la joue viril mais correct sur Jean-Victor Makengo. À la baguette, Wissam Ben Yedder reçoit la balle dans sa course et met Aleksandr Golovin sur orbite en pleine surface. Abandonné par sa défense, Vito Mannone ne peut que s’incliner face au jaillissement soudain, plein axe, du Russe, qui l’ajuste sur sa gauche (2-0, 27e). Bamo Meïté s’emploie ensuite pour éviter le KO, en taclant devant Ben Yedder (33e), puis Montassar Talbi dégage du crâne après une parade fantastique de Mannone devant Diatta, qui avait néanmoins laissé le but grand ouvert à Kevin Volland (36e).

Les trois changements lorientais à la pause, une rareté mais rien d’illogique au vu du premier acte, ne bousculent pas vraiment l’ordre établi. Les Lorientais se montrent pourtant dangereux pour la première fois dans la surface monégasque, lorsqu’Alexander Nübel relâche un centre d’Adil Aouchiche dans les pieds d’Ibrahima Koné. Heureusement, Henrique supplée son portier (51e). Mais Monaco s’envole définitivement sur une action d’école, à trois. Trouvé par Golovin dans la surface, Ben Yedder remise dos au but pour Volland, qui arme du gauche, sans contrôle, vers la lucarne droite de Mannone (3-0, 55e). Le troisième but, seulement, pour l’Allemand, et le tout premier depuis la fin de la Coupe du monde. La seconde mi-temps se résume finalement à une gestion grandeur nature de l’ASM, tandis que les Merlus demeurent sous l’eau, sans même une paille pour respirer. Ils sauveront tout de même leur honneur grâce à une faute de Guillermo Maripán sur Siriné Doucouré, à l’extrême limite de la surface. Le coup franc devient un penalty après le passage de la VAR, et Koné frappe fort à ras de terre, hors de portée de Nübel, sur sa gauche (3-1, 86e). Souvent rejoints au score après avoir mené, les Monégasques n’ont pas laissé ce plaisir à d’affligeants Morbihanais.

Monaco (4-4-2) : Nübel – Vanderson, Disasi, Maripán – Diatta (Akliouche, 90e+1), Y. Fofana, M. Camara (Matazo, 76e), Golovin (Jakobs, 76e) – Ben Yedder (Boadu, 90e), Volland (Ben Seghir, 76e). Entraîneur : Philippe Clement.

Lorient (4-1-4-1) : Mannone – I. Silva, B. Meïté, Talbi, Le Goff – Abergel – S. Diarra (I. Koné, 46e), Ponceau (Innocent, 63e), Makengo (Aouchiche, 46e), Cathline (Yongwa, 46e) – Dieng (S. Doucouré, 75e). Entraîneur : Régis Le Bris.

