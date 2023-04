Lorient et Marseille se neutralisent

Au terme d'une partie ennuyeuse au possible, ni Lorient ni Marseille n'ont réussi à prendre le meilleur sur l'autre. La série de victoires à l'extérieur s'arrête pour l'OM, qui laisse Lens être seul deuxième et doit se méfier de Monaco dans son rétroviseur.

Lorient 0-0 Marseille

Lens avait ouvert le week-end en prenant les trois points ce vendredi, Paris avait fait de même le lendemain. Pour l’OM, il était donc impératif de suivre le rythme en haut du classement. Mais au Moustoir, les Olympiens ont une nouvelle fois galéré et ont logiquement dû partager les points avec une vaillante – sans être brillante – équipe de Lorient (0-0). La série de victoires à l’extérieur prend donc fin pour Marseille, qui voit la deuxième place s’éloigner et ses espoirs de titre réduits à néant.

Un OM en panne d’inspiration

Pourtant, les Phocéens commencent rapidement leur cuisine habituelle. Pressing haut, volonté d’utiliser la largeur, verticalité… Mais Lorient le sait, les Marseillais galèrent davantage face aux équipes qui jouent bas et usent de la profondeur sur quelques contres. Les Merlus ne se découvrent donc pas, laissent les vagues venir et profitent du déchet technique adverse pour passer un premier acte relativement tranquille. Seul Ünder inquiète Mannone, sur une frappe du droit trop au centre et boxée des deux poings (12e). Les deux acteurs se retrouvent à dix minutes de la pause, lorsque le portier italien rate totalement sa sortie et offre sur un plateau une nouvelle chance au Turc qui envoie le cuir au-dessus. Niveau occasions, c’est à peu près tout, et le constat à tirer côté marseillais est le même que lors des dernières semaines : cette équipe manque terriblement de créativité, et les organismes mis à contribution (souvent les mêmes) commencent à tirer la langue.

De la timidité, et des entraîneurs frileux

Au retour des vestiaires, les deux formations s’échangent quelques amabilités : Aouchiche tente de loin, mais rate le cadre (51e), puis Balerdi vendange une belle opportunité en envoyant une mine au-dessus, alors qu’il était démarqué dans la surface (53e). Discret jusque-là, Dieng s’illustre enfin et n’est pas loin de jouer un mauvais tour à son ancien club en déclenchant une lourde frappe bien gérée par López (63e). Tavares, peu en réussite techniquement, lui répond dans la foulée en voyant sa tentative être déviée et passer de peu au-delà de la barre de Mannone (65e). Bizarrement, les deux entraîneurs tardent à sortir des cartes de leur chapeau. Tudor, qui avait récemment déclaré vouloir faire évoluer Sánchez derrière Vitinha, ne tient pas parole et laisse le Chilien errer sur le front de l’attaque, pendant que le Portugais s’échauffe de longues minutes sur la touche. L’attaquant entre finalement à dix minutes du terme seulement, accompagné de Malinovskyi et Mbemba. Mais rien ne change, les deux équipes semblent se craindre tant les initiatives sont timides, et le rythme de la partie est peu emballant. L’alléchant duel sur le papier n’aura finalement jamais existé sur le terrain, et l’OM laisse définitivement la deuxième place à Lens. Lorient reste dixième, à sept points de l’Europe.

Lorient (3-4-3) : Mannone – Meïté, Talbi, Le Goff – Cathline, Makengo, Ponceau, Yongwa – Faivre, Dieng (Koné, 83e), Aouchiche (Diarra, 74e). Entraîneur : Régis Le Bris.

Marseille (3-4-2-1) : López – Gigot (Mbemba, 82e), Balerdi, Kolašinac (Bailly, 90e+1) – Clauss, Rongier, Veretout, Tavares – Ünder, Guendouzi (Malinovskyi, 81e) – Sánchez (Vitinha, 82e). Entraîneur : Igor Tudor.

Jordan Veretout apprend en direct le drame de Marseille