Le Servette a gagné son premier titre depuis 2001 (mais ce n’est pas l’info que vous retiendrez)

Et on fait tourner les Servette !

Vainqueur aux tirs au but de la coupe de Suisse, le Servette FC vient de marquer une nouvelle page de son histoire. Avec ce huitième titre dans la compétition, les Genevois ont surtout mis fin à une disette longue de 23 ans, puisque le club n’avait plus remporté de trophée depuis 2001. Une victoire glanée face à Lugano après une interminable séance de pénos, 0-0 auparavant, qui s’est finie sur le score de 9-8 en faveur de Servette, alors que les deux premiers tireurs ont frappé deux fois.

Definitely never seen something like this before.

The riot police have to wait on the VAR check on Servette’s winning penalty in the shootout. 😅#SFCLUG pic.twitter.com/1es7zSi13b

— Craig King – 𝗙𝗼𝗼𝘁𝗯𝗮𝗹𝗹𝗦𝘄𝗶𝘀𝘀EN (@FootballSwissEN) June 2, 2024