N’Golo Kanté : « J’ai appris ma sélection à la dernière minute »

Le come-back de l’année.

Plus du tout attendu en équipe de France, N’Golo Kanté a été rappelé à la surprise générale par Didier Deschamps pour disputer l’Euro. « Je pensais que ça n’allait pas se faire, a reconnu le milieu de terrain d’Al-Ittihad, ce dimanche en conférence de presse. J’ai appris ma sélection à la dernière minute. » Un NG qui assure être venu avant tout pour aider l’équipe, et qu’importe le statut qui sera le sien une fois la compétition débutée : « Quand on vient en sélection, on sait la grandeur que c’est de jouer en équipe de France. L’ego, on le met de côté. En 2016, j’ai commencé sur le banc. Mais il faut toujours mettre l’équipe en avant. Quand on est en sélection, c’est ce qui doit être mis en avant, plus qu’en club. »

Plus appelé depuis juin 2022, l’ancien métronome de Chelsea a connu un passage à vide depuis, avant de se relancer quelque peu en Arabie saoudite. Suffisant en tout cas pour faire son grand retour en sélection. « Depuis le début de ma carrière, j’ai pu apprécier tout ce qui est venu à moi, a-t-il encore affirmé. 2021, c’est le summum de ma carrière. Après, il y a eu quelques blessures. Une carrière est faite de ça, on obtient ce qu’on peut. Je suis toujours prêt, mais le succès n’est pas garanti à chaque fois. »

Il est petit, il est gentil, mais qui va-t-il bouffer cette fois-ci ?