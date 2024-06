Pierre Dréossi confirme qu’il sera à Lens dès lundi

Gênant.

Alors que le FC Metz reçoit l’AS Saint-Étienne pour tenter de sauver sa peau en Ligue 1, Pierre Dréossi a confirmé avant la rencontre qu’il serait à Lens dès lundi matin au micro de Prime Vidéo, lui qui est attendu pour devenir le nouveau directeur général des Sang et Or. « Pour l’instant, on va parler de ce soir. Je suis 100% ici et j’espère que l’on finira sur une très, très bonne note », a-t-il enchaîné, tentant d’éviter toute polémique concernant son engagement auprès des Grenats dans cette fin de saison tendue.

🤨 Pierre Dréossi, directeur sportif du FC Metz, officialise qu'il sera lensois dès demain matin. 💬 Une annonce complètement lunaire pour l'ancien messin @Ludo_Obraniak à quelques minutes du match pour la survie du club lorrain : "La déclaration me gêne beaucoup."#FCMASSE pic.twitter.com/EfxU36KNnG — Prime Video Sport France (@PVSportFR) June 2, 2024

Tandis que Metz devrait lever l’option d’achat de Georges Mikautadze, le dirigeant a également été questionné sur l’avenir du buteur géorgien et la possibilité de l’emporter dans ses bagages vers le nord. « Il va partir à l’Euro, et après, on verra », a-t-il souri.

Et sinon, il y a un maintien à jouer.