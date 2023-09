Haise : « Il faut faire face »

Un exercice difficile à Lens-er.

À nouveau battu, pour la troisième fois consécutive, par le FC Metz ce samedi soir, le RC Lens n’y arrive décidément pas en ce début de saison. Une situation dans laquelle Franck Haise ne pensait pas se retrouver, comme il le reconnaît en conférence de presse : « Tous les clubs ont des crises. Je ne pensais pas en être là. Je savais que ce serait une autre saison, certainement plus compliquée. Mais elle est là, comme ça. Il faut faire face. »

Avec un seul point au compteur après cinq journées, les Lensois inquiètent, mais pas question pour leur entraîneur de verser dans le pessimisme : « Je leur ai dit (aux joueurs, NDLR) : “Je vous demande deux choses : sortir avec la tête levée. Demain matin, on continue.” » D’autant plus important que les Sang et Or s’apprêtent à retrouver la Ligue des champions ce mercredi, face à Séville, l’occasion de rebondir ? Haise y croit en tout cas : « Je sais que les choses vont tourner. À quel moment ? Je ne sais pas, mais j’espère le plus rapidement possible. »

En attendant, c’est la Haise.

Metz surprend Lens et s'adjuge le Boloni-Haise