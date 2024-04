Pronostic Metz Lens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lens enfonce Metz

Ce vendredi, le FC Metz reçoit le Racing Club de Lens dans une rencontre qui revêt des intérêts différents pour les 2 formations. Les Messins sont engagés dans la lutte pour le maintien et se retrouvent actuellement en 17e position avec 5 points de retard sur le premier non relégable et 3 sur le barragiste, Lorient. Le club lorrain avait repris espoir en s’imposant consécutivement face au FC Nantes et contre Clermont mais, depuis ces succès, le FC Metz vient d’enchainer 3 revers consécutifs face à Reims (2-1), Monaco (2-5) et Brest (4-3). A l’instar de leur rencontre face au Club du Rocher, les Lorrains ont connu un trou d’air face à Brest en étant mené 4-1 mais n’ont rien lâché pour revenir à 4-3 à 10 minutes de la fin. Pas toujours rayonnant depuis son retour lors du mercato hivernal, Mikautadze s’est signalé en inscrivant un doublé, et reste tout de même de loin le meilleur buteur de cette équipe qui a pris l’habitude de faire l’ascenseur entre L2 et L1.

En face, Lens joue les places européennes mais reste sur plusieurs mauvaises opérations consécutives. Depuis sa victoire contre Brest (1-0) à Bollaert, le Racing s’est incliné face à Nice (1-3) et surtout dans le derby contre Lille (2-1), avant de perdre encore des points la semaine passée. Le week-end dernier en effet, les protégés de Franck Haise ont manqué l’opportunité de se relancer en étant tenu en échec à domicile par Le Havre (1-1). A la suite de ce résultat, Lens reste 6e mais accuse désormais 9 points de retard sur le podium. En revanche, les Lensois doivent avoir un œil dans le rétroviseur car Reims, Marseille, Rennes voire Lyon n’ont pas abandonné leurs rêves européens. Dans cette fin de saison, le Racing peut compter sur un Wahi qui avait inscrit son 7e but (5 inscrits en 2024) de la saison face à Lille. Logiquement supérieur à son adversaire, Lens devrait se relancer sur la pelouse du FC Metz.

