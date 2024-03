Mason Greenwood bientôt de retour à Old Trafford ?

Retour à la Mason ?

Débarqué dans la banlieue sud de Madrid à l’été 2023, l’ex-golden boy anglais semble proche d’un retour à Manchester. D’après le Sun, le vestiaire mancunien a voté cette semaine pour le retour de l’attaquant, lors d’un référendum à bulletin secret. En janvier 2022, le joueur avait été suspendu par le club mancunien à la suite d’accusations d’agressions et de viols commis contre sa compagne. L’enquête a finalement été abandonnée en février 2023, faute de témoignages suffisants. Si cette décision en interne se concrétise, Mason Greenwood pourrait à nouveau porter la tenue de son club formateur dès la saison prochaine. Une source interne renseigne que « les joueurs savent tout du passif de Greenwood et comprennent à quel point son retour serait controversé, mais que cette décision ne serait que footballistique ».

Exilé en prêt du côté de Getafe, le jeune buteur de 22 ans réalise une bonne saison sous les couleurs des Azulones et compte déjà 8 buts et 5 passes décisives en 27 matchs. Un bilan positif qui intéresse la direction des Red Devils. Sir Jim Ratcliffe, copropriétaire de club, annonçait en février dernier dans les colonnes de The Athletic devoir prendre une décision : « La question est de savoir si c’est un bon gars ou non et s’il pourrait jouer sincèrement pour Manchester United. »

Une ligne bien moins claire que celle de Gareth Southgate qui assurait en mars 2023 que Greenwood ne porterait plus jamais le maillot de la sélection.

