Mason Greenwood pourrait ne plus jamais porter le maillot de l’Angleterre

Les portes se referment une à une devant l’international anglais.

Après avoir été déchargé des accusations de viol qui pesaient contre lui, Mason Greenwood se trouve toujours dans une situation compliquée. Le joueur de 21 ans n’a toujours pas repris l’entraînement avec Manchester United, et son avenir est en suspens du côté des Red Devils. D’après les informations de la presse anglaise (notamment The Sun), l’avenir de l’international anglais en équipe nationale est encore plus compris. Le sélectionneur des Three Lions Gareth Southgate aurait tout simplement décidé d’écarter Greenwood de la sélection tant qu’il sera en poste.

Ce choix fort aurait principalement été motivé par l’épisode de septembre 2020 : juste après avoir obtenu sa première (et seule) sélection contre l’Islande, Greenwood avait enfreint les règles sanitaires en faisant entrer clandestinement deux femmes dans l’hôtel de la délégation anglaise, avec l’aide de son coéquipier Phil Foden. Exclu de la sélection et plus appelé jusqu’à maintenant, le joueur de Manchester United ne devrait donc plus porter le maillot anglais avant un petit moment.