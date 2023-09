Harry Maguire répond à ses détracteurs, sa mère aussi

Il faut sauver le soldat Maguire.

Lever de boucliers en Angleterre, où les voix s’élèvent pour défendre Harry Maguire. De nouveau critiqué après avoir marqué contre son camp face à l’Écosse, le défenseur de Manchester United a été publiquement secouru par Gareth Southgate ou certains de ses coéquipiers. Ce jeudi, il a répondu aux critiques : « Je ne dirais pas que je m’habitue aux critiques, mais je peux les supporter » , a-t-il ainsi déclaré après le match de l’Angleterre mardi. Après une saison difficile du côté de Manchester United, le défenseur confirme que cela n’est pas un problème pour lui, qui connaît déjà très bien la pression : « Je ne dirais pas que je suis quelqu’un qui souffre de la pression mentale. » Soulignant même que cela « enlève de la pression sur ses coéquipiers », il n’oublie pas d’avoir un mot pour les supporters qui le soutiennent : « Ils ont vu ce que j’ai fait pour l’Angleterre en 59 sélections (…), il n’y a rien de mieux que de recevoir une belle ovation lorsque l’on joue pour son pays. »

Aujourd’hui, c’est la mère du principal intéressé qui est montée au créneau pour défendre son fils. Sur Instagram, maman Maguire a ainsi posté un long message, expliquant qu’en « tant que mère, voir le niveau de commentaires négatifs et insultants que reçoit mon fils de la part de certains fans, experts et médias, est totalement inacceptable et honteux ». Mettant en avant la dévotion de son fils pour son club et sa sélection, et ajoutant qu’elle était présente au stade, elle veut prévenir de potentielles récidives : « Je détesterais voir d’autres parents ou joueurs vivre cela à l’avenir ». Et même si elle « comprend que dans le monde du football, il y ait des hauts et des bas », elle souligne que le traitement reçu par son fils « va bien au-delà du “football”».

Si le foot aime les héros, Maguire marquera contre les Italiens le 17 octobre prochain.

