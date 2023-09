Gareth Southgate vole au secours d’Harry Maguire

Nouvelle soirée au boulot pour Harry Maguire.

Entré en début de deuxième mi-temps lors du match amical entre l’Ecosse et l’Angleterre, à Glasgow, Harry Maguire a participé au succès des siens à sa façon. Il a en effet réduit le score pour… l’Ecosse. D’un but contre son camp, entre malchance et un certain goût d’inévitable, le défenseur de Manchester United a permis aux voisins du Nord d’y croire encore un peu. Celui dont le spectaculaire déclassement en club semble sans limite a donc de nouveau subi de nombreuses critiques. Il a toutefois pu compter sur le soutien de sélectionneur Gareth Southgate : « Il est la cible d’un traitement ridicule depuis longtemps, c’est une blague.

"It's a joke, an absolute joke. It makes me livid" Gareth Southgate hits out at critics of Harry Maguire 🗣️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/n4fhJnArOA — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 13, 2023

Le coach anglais semblait particulièrement irrité de l’origine des critiques les plus acerbes à l’encontre de son défenseur : « Je n’ai jamais vu un joueur être traité de cette façon par nos propres experts. Ca dépasse tout ». Et il n’a pas hésité à en rajouter une couche à se sujet : « Ca me rend malade. Heureusement qu’il a le soutien de tout le vestiaire, et le public anglais présent en Ecosse a été génial ce soir, mais ce qui m’embête ce sont les gens chez nous ». Tout en n’oubliant pas de préciser les quelques accomplissements de Maguire avec les Three Lions : « On est dans une situation où, à cause des gens de notre pays, les adversaires se moquent de lui. A quoi ça rime ? Il a été l’un des meilleurs joueurs anglais, d’une des meilleures équipes que l’on a eue, crucial dans ce qu’on a fait ». Alors il a souhaité rendre un dernier hommage à un joueur qui ne s’est pas décomposé. « Chapeau à lui, il a su rester consistent malgré ça. »

On connaît un certain Prince Harry qui aimerait avoir le même soutien de la part des siens.

